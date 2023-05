Gims se moque du scandale et affiche son félin sauvage dans sa Rolls-Royce

Aucunement affecté par ses détracteurs, Gims n’en a rien à faire des critiques ! Mais qu’arrive-t-il au leader de la Sexion D’Assaut ces deniers temps, il enchaine les « mauvaises passes » soit avec ses propos en interview ou encore avec son comportement sur les réseaux. Cette fois-ci, c’est pour son animal de compagnie que le mari de Demdem rend tout le monde dingue.

Le 5 mai, Gims a outré les associations de protection des animaux pour s’être affiché à donner le biberon à un caracal. La Ligue Des Animaux a signalé les images pour expliquer que ce félin est une espèce menacée et a afin de dénoncer les agissements du rappeur qui le prend comme un animal sauvage.

Face aux attaques sur son comportement, Meugui a répliqué dans une série de tweets avec en montage de lui en prêtre égyptien avec une citation du philosophe Épictète, « tout est changement, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n’est pas encore » avant de diffuser une vidéo en train de s’amuser avec l’animal et de s’excuser d’une façon peu crédible, car « il est trop mignon ».

Les réponses de Gims aggravent sa situation

Les réponses ont fait enfler le scandale, mais Gims ne s’est pas assagi. Il déclare par la suite dans un autre tweet que le caracal descend directement du sphinx de Gizeh et le filme posé tranquillement à l’arrière de sa Rolls-Royce.

L’auteur de Subliminal s’est encore fait lyncher dans les commentaires et les médias, mais il ne s’est pas démonté, il a publié plusieurs photos de tigres et d’éléphants dans des cirques pour divertir le public avec le message ironique « Ca j’ai l’droit ? » avant d’afficher une photo d’une fourmi avec la légende, « La on est bon ? » en réaction aux critiques.

Les publications de Gims n’ont pas vraiment convaincu grand monde, cela n’a pas calmé les ardeurs des associations de protection animale et des internautes, bien au contraire. Pour changer de sujet et apaiser les esprtis, Meugui a finalement relayé des vidéos de l’ambiance de ses récents concerts afin d’en revenir à la musique.

”tout est changement, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n’est pas encore » Epictete pic.twitter.com/dyc2zyETyc — G I M S (@GIMS) May 7, 2023

Le saviez-vous ? Le Caracal descend directement du sphinx de Gizeh pic.twitter.com/vWEtfI9y35 — G I M S (@GIMS) May 9, 2023

Désolé il est trop mignon 🥰 pic.twitter.com/bkzmsOXEQ4 — G I M S (@GIMS) May 9, 2023

Ca j’ai l’droit ? 🫣 pic.twitter.com/Q9XzMtBnp1 — G I M S (@GIMS) May 9, 2023