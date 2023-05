Booba répond à Cédric Doumbé pour le démonter, « Va combattre un vrai adversaire »

La liste des ennemis de Booba vient encore de s’allonger, c’est au tour de Cédric Doumbé de s’embrouiller avec le célèbre rappeur français exilé à Miami suite à sa dernière interview dans laquelle il parle du niveau en boxe des rappeurs et le compare à celui de son rival Rohff. Le DUC a sèchement répliqué pour recadrer le combattant de MMA qui ne devrait pas apprécier.

Booba fracasse Cédric Doumbé

Le trashtalking de Cédric Doumbé n’a pas plus à Booba. Après avoir confié dernièrement une anecdote sur la fois où il a failli se retrouver impliqué dans une bagarre de quartier en raison de sa façon de parler un peu trop provocatrice, le pratiquant de MMA a affirmé qu’en boxe Rohff affiche des meilleures compétences de B2O avant d’aller encore plus en loin en assurant que le DUC ne tient même pas plus d’un round sur le ring. Cette déclaration n’est pas passée inaperçue, Kopp a réagi pour tacler sévèrement celui qui vient de rejoindre la ligue PFL.

« Vas combattre un vrai adversaire. Tu fais que jacter. T’as signé chez PFL, personne connait. Tu vas affronter que des Jérémy, montre nous…Tu es devenu un youtubeur. Et fais-toi les contours, par pitié » commente Booba en réaction à l’extrait vidéo de Cédric Doumbé qui déclare, « Techniquement, on voit qu’il a boxé. C’est pas dégueu. Juste, quand je vois comment il bouge… Dans le ring, ça tient pas un round. Rohff bouge déjà mieux que Booba, moi je regarde la gestuelle. ». « Lui y fait que jacter y s’est perdu dans son personnage meskin » ajoute B2O dans sa story.

Sans mâcher ses mots et en le mentionnant directement sur Instagram via sa story, Booba s’en prend donc sévèrement aux performances dans l’octogone de Cédric Doumbé qui aura tout à prouver le mois prochain lors de son combat face à Jarah Al Silawi, le 23 juin, afin de prouver au fondateur du 92i qu’il a tord.