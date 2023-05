Jul fait sensation en plein match de l’OM avec l’annonce de son album

« Regarder bien ce soir le match au Vélodrome… Il y aura une annonce par rapport à l’album et surtout allez l’OM » a annoncé Jul ce dimanche quelques heures avant le match de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et Angers (3-1) pour profiter de faire la promotion de son prochain opus devant les spectateurs du stade vélodrome et à la télévision face à des millions de téléspectateurs.

Jul utilise le stade Vélodrome pour sa promotion

La grosse annonce réalisée par Jul est la date de sortie de son nouvel opus intitulé « C’est quand qu’il s’éteint ? » pour le 9 juin 2023. C’est une victoire de l’OM à domicile contre Angers que JuL, a révélé ce dimanche soir, sur les écrans défilants du stade Orange Vélodrome, que son 30ème album au début du mois prochain. Après avoir fait appel à sa communauté pour l’aider dans la création du visuel, il régale encore une fois sa team avec cette communication exclusive après la mise en ligne il y a quelques jours du clip « La faille » qui cartonne avec 2,4 millions de vues en seulement 3 jours.

Jul sera donc de retour dans les bas le 9 juin soit un peu plus d’une année après son concert événemet devant 60 000 personnes au stade Vélodrome, pour le moment le rappeur Marseillais n’a encore livé une informations sur la tracklist et les éventuels invités de ce projet à venir.

