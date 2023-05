Jul lâche un nouvelle dinguerie avec La Faille

Encore un banger de JuL dévoile qui présente « La Faille », premier extrait de son prochain album C’est quand qu’il s’éteint ?.

Jul ouvre le bal de son 30ème album à venir avec le single « La Faille ». Après avoir sollicité ses fans pour créer la cover de l’album « C’est quand qu’il s’éteint » comme il en a l’habitude et suscitant un engouement organique autour de cet événement, Jul dévoile un avant-gout de ce nouvel opus avec un clip estival réalisé par Bastos pour accompagner le morceau uptempo. La recette est respectée.

« J’peux même plus faire les boutiques, faut qu’j’m’en aille sous les tropiques. Jamais j’montrerais ma vie, j’fais gaffe, maintenant, ça va vite. Dis-moi qui veut me faire, j’ai pas d’AK, pas d’révolver. Et quand je me déplace, il m’faut la sécu’ comme si j’étais l’maire. Les problèmes j’ai additionnés, j’me suis fait perquisitionner. Dis pas qu’tu va m’saucissonner ou toi et moi, on va s’chiffonner. J’ai l’Arai, visière fumée, c’est comme ça où j’suis né. J’avais besoin d’sensations. J’me suis auto-thuné » chante Jul au début de son couplet de ce nouveau single.