Maes fixe rendez vous à Booba dans sa ville pour régler des comptes

Sans aucune pitié, Maes ne s’arrête plus et continue les piques contre Booba ! Le rappeur Sevranais n’a pas hésité à se rendre dans la ville d’origine du DUC pour le provoquer ouvertement afin d’obtenir une confrontation.

Tous les coups sont permis dans le clash entre Booba et Maes ! Les deux rivaux n’ont pas de limité pour s’attaquer sur les réseaux avec comme sujet de discorde du moment le concert de B2O le mois prochain au Maroc dont le maintien est compromis notamment de la campagne de dénigrement lancée par son ancien acolyte.

Maes nargue Booba qui préfère en rire !

Pour rassurer ses fans marocains, l’artiste du 92i a fait le point sur la situation en affirmant son intention de monter sur la scène de Casablanca, « On attend des nouvelles du concert au Maroc, normalement, il est maintenu. S’il était annulé, ça serait vraiment regrettable. ».

Booba s’est défendu d’avoir insulté les Marocains ou les Africains, que l’annulation de cet événement serait regrettable pour le public et il tient Maes responsable des méfaits à son encontre en le traitant de lâche et l’accuse d’avoir peur de le croiser dans son pays d’origine.

Ce message n’est pas passé inaperçu, l’auteur d’Omerta a répliqué en vidéo, il s’est filmé en direct de la ville de Meudon La Forêt où B2O afin de le défier, « Il a trop la haine, c’est annulé. La famille, je n’ai rien contre les gens de Meudon. Je suis toujours venu en vacances à Meudon, j’ai toujours fait du poney à Meudon, tout s’est toujours bien passé à Meudon. Frérot, je suis dans ta ville. Le sang vient si tu veux faire… « .

Cette séquence n’a pas échappé à Booba qui a préféré en rigoler. Il a relayé un visuel de Maes avec ses propos dans sa vidéo « Frérot, je suis dans ta ville. » et la légende « Maes propose un rendez-vous à Booba ! ». Kopp ne le prend pas au sérieux et s’en moquer avec le commentaire, « Pokémon go » en faisant référence au célèbre jeu vidéo mobile pour estimer que son ennemi joue à Pokemon Go et n’est pas dans la réalité sachant que B2O s’est exilé aux Etats-Unis à Miami où il réside depuis plusieurs années.