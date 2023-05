Jul : la cover de son album choque pour des détails troublants

L’étonnante théorie sur la pochette du prochain album de Jul prend de l’ampleur et le débat est de plus en plus animé sur la possibilité que le visuel de « C’est quand qu’il s’éteint » soit en réalité généré par une Intelligence Artificielle.

Alors que le single « La faille » extrait de son nouvel opus fait un carton avec plus près de 5 millions de vues pour le clip sur Youtube en seulement 7 jours ainsi que 1,4 million de streams sur Spotify, Jul n’a pas convaincu tout le monde avec le fait d’organiser un concours auprès des graphistes pour le choix de la cover de son album.

« C’est quand qu’il s’éteint ? Nouvel album le 9 juin et dispo maintenant en précommande sur doretdeplatineshop.com. En plus je lance un concours pour l’album pour vous faire découvrir en exclu des nouveaux sons avant la sortie. Précommande ton CD du nouvel album sur doretdeplatineshop.com avant le 28/05 et tente de gagner ta place pour une session d’écoute de l’album sur le Catamaran D&P x @misterteefr à Marseille le 5 juin Rdv dans quelque jours… « a-t-il annoncé pour le lancement de la précommande du projet, mais son visuel serait conçu par une IA, c’est la surprenante rumeur qui enfle depuis quelques jours.

Un test affirme que la cover de Jul est généré par une IA

La théorie a débuté sur les réseaux, Konbini s’est ensuite penché sérieusement sur la question avec une analyse des détails de l’image afin d’établir s’il est possible que le visuel soit bien réalisé par une IA. Le détail de la double capuche de Jul interpelle notamment le média qui a utilisé Midjourney pour refaire la pochette. « l’IA se montre parfois très généreuse en capuches, et génère allègrement des personnages doublement encapuchonnés » décrit le test.

Dans les visuels proposés, un modèle de baskets s’approchant à celle Jul est fréquemment proposé tout comme son positionnement accroupi. Le test avec Midjourney est sans appel, il estime même que le visuel est à 99% le produit d’une IA. Une analyse qui choque certains graphistes qui n’ont pas été choisis par Jul pour la pochette de l’album et pourraient voir leur travail remplacé par celui d’une IA.

