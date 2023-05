Lartiste dézingue Nabilflix sur le scandale de sorcellerie de Marwa Loud

« Nabilou a complètement câblé cette nuit… », Lartiste s’est lâché sur Twitter après la diffusion du reportage de Nabilflix sur le scandale de sorcellerie concernant Marwa Loud qui refait surface ces derniers mois suite à la mise en ligne en plusieurs épisodes d’un documentaire consacré à cette affaire avec des témoignages des différents protagonistes. Le rappeur vient de faire d’étonnantes révélations sur le blogueur.

Plus de 4 années après le début de l’affaire, l’histoire du règlement de comptes entre Lartiste et Marwa Loud agite à nouveau Internet. Nabilflix a mené sa propre enquête sur cette histoire au Maroc et a recueilli les déclarations des deux artistes avant que le rappeur du 92i, Sicario ne s’immisce dans ce dossier pour émettre des doutes sur la véracité des propos du Youtubeur. Après la diffusion des premiers épisodes du reportage, l’interprète du tube Chocolat a obtenu le soutien des internautes, mais la chanteuse vient de déclarer dans son interview qu’il aurait été à la fois amoureux d’elle et jaloux de son succès.

Lartiste a ensuite réagi sur Twitter pour s’en prendre à Marwa Loud l’accusant d’être une sorcière avant de révéler également une conversation privée de la sœur de cette dernière. Le rappeur français a encore pris la parole sur le sujet pour cette fois-ci fustiger le comportement de Nabilflix et lui reprocher de s’en être pris à sa compagne.

Ce qui devait arriver arriva ! Nabil que j’appelle mon petit Nabilou a complètement câblé cette nuit en insultant ma femme de sorcière par vocal avant de l’effacer rapidement (pas eu le temps de l’enregistrer) donc l’opération Bernard de la couscoussière débute officiellement. De mon côté personne n’est étonné c’est vrai que beaucoup d’entre vous m’ont prévenu. Mais jusqu’à la fin je pensais qu’on allait avoir une vraie enquête complète et aussi des révélations comme il nous l’avait promis (le bénéfice du doute) je constate qu’il n’en est rien. Dieu merci je ne suis pas né de la dernière pluie et il ne va pas tarder à le savoir. Sachez qu’avant qu’il ne me contacte à travers une amie de la famille et ensuite par téléphone, moi je ne faisais absolument pas confiance à ce genre d’individu. Rester concentrés.

Déterminé à prouver ses propos, Lartiste n’en est pas resté là et a annoncé son intention de révéler prochainement des nouvelles preuves sur sa version des faits d’une affaire qui n’en finie pas.

Je vais vous faire très bientôt des révélations et je l’espère cette fois on va balayer cette histoire une bonne fois pour toutes. C’est vraiment du très lourd et je vous promets que ce n’est pas du teasing (…) comme ce que vous vivez depuis un mois. Moi il s’agit de ma vie.

De mon côté personne n’est étonné c’est vrai que beaucoup d’entre vous m’ont prévenu. Mais jusqu’à la fin je pensais qu’on allait avoir une vraie enquête complète et aussi des révélations comme il nous l’avait promis (le bénéfice du doute) je constate qu’il n’en est rien. — Lartiste (@TheRealLartiste) May 18, 2023

La fin de notre relation amicale avec mon petit Nabilou pic.twitter.com/dC4nrecPRH — Lartiste (@TheRealLartiste) May 18, 2023