Cédric Doumbé prêt à se battre avec Dadju, « Si t’es chaud… »

« Celui contre qui je fight, c’est Dadju » s’exclame Cédric Doumbé dans l’une de ses récentes interviews qu’il enchaine depuis ces dernières semaines en marge de l’annonce de sa décision sur la suite de sa carrière en MMA avec sa signature en PFL après avoir recalé l’offre de l’UFC.

C’est lors de son passage dans les locaux du média Melty pour une interview au concept originale baptisée « Fight, marry, kill » que Cédric Doumbé a fait le choix entre trois personnalités pour dire qui il va combattre, tuer ou marier dans cette sélection. Avec son franc-parler et son trash-talking habituel, le combattant de MMA a balancé du lourd, il a défié Ragnar Le Breton et Tony Yoka, s’est confié sur Jon Jones, déclare sa flamme à Naza et a provoqué Dadju.

Cédric Doumbé prêt à faire faire entrer Dadju dans l’octogone !

Pour commencer la séquence, Cédric Doumbé tue Jon Jones parce qu’il ne veut pas qu’il y ait meilleur que lui sur Terre, puis combat Conor Mcgregor et se marie avec Floyd Mayweather. L’ancien champion de kickboxing a ensuite le choix entre trois rappeurs qui sont Naza, Dadju et Hamza, « Celui que je marie, c’est Naza. Pourquoi ? Parce que je vais rigoler toute la journée ». Il choisit ensuite le frère de Gims, « Celui que je fight c’est Dadju. Il a mis une droite à Francis Ngannou, il ne l’a pas senti. Je vois qu’il est un peu intéressé donc celui contre qui je fight, c’est Dadju ». « The Best » fait référence à la rencontre entre l’ancien membre du groupe The Shin Sekai et Francis Ngannou au mois d’octobre 2021 lorsque le chanteur avait tenté de déstabiliser le pratiquant camerounais d’arts martiaux mixtes en le frappant dans le ventre, mais l’athlète n’avait pas tremblé et la vidéo était devenue virale sur les réseaux à l’époque.

« Comme ça, je vais le mettre bien. Donc, Dadju… Si tu es chaud… « , ajoute Cédric Doumbé avec un large sourire avant de conclure la séquence en se mariant à Ciryl Gane, de tuer Francis Ngannou puis de défier pour un combat Tony Yoka. Une déclaration à laquelle l’interprète franco-congolais n’a pas donné suite.

