« Honte à toi », Benzema écœure les internautes

Karim Benzema vient de dégouter ses fans avec la publication d’une nouvelle photo en train de se faire soigner son pied droit. Même si sa blessure n’est pas bien grave, l’état de ses doigts de pied ont choqué les internautes.

Alors que les rumeurs s’agitent sur l’avenir de Benzema et la fin de son aventure avec le Real Madrid notamment suite à une offre astronomique provenant d’Arabie Saoudite pour le convaincre d’évoluer la saison prochaine dans la ligue de football de la péninsule arabique, le club d’Al-Ittihad aurait proposé un contrat de 400 Millions d’euros sur deux ans à l’attaquant français. En attendant de connaitre le choix sur son avenir, KB9 se prépare à joueur le dernier match de sa saison avec le club Madrilène pour le compte de la 38ème journée de la Liga contre l’Athletic Bilbao, mais pour cela, il doit se remettre de sa récente blessure au pied.

Le pied droit de Benzema horrible !

Le 24 mai dernier contre le Rayo Vallecano, le Ballon d’or s’est fait marcher sur le pied droit et il souffre depuis d’une entaille soignée avec 5 points de suture. Afin de se rétablir, Benzema a posté dans une story une photo des soins sur son pied avec le message « Merci, à la prochaine » qui semble indiquer que sa saison est terminée et qu’il ne pourra pas fouler la pelouse du stade Bernabeu ce weekend. L’annonce du joueur n’a pas écœuré les internautes, c’est l’état de son pied, en plus de son horrible plaie, l’état de ses doigts de pied n’est en effet pas très agréable à voir.

« Honte à toi et ton pied (nn sah c’est dégueulasse) », « J’aime grave Karim… Mais son ignoble pied, ya moyens de se couper la cuisse si il te frôle dans le lit », « J’ai vu la photo du pied de Benzema je me sens pas bien » ont par exemple réagi les Twittos face aux images.

Honte à toi et ton pied (nn sah c’est dégueulasse) pic.twitter.com/ztaq6jZraz — Ifn (@TkmijouII) May 29, 2023

Comment tout le monde voit le pied de Benzema // Comment les fans de foot voient le pied de Benzema pic.twitter.com/0q78ApJWJQ — Betclic 🔞 (@Betclic) May 30, 2023

J’aime grave Karim… Mais son ignoble pied, ya moyens de se couper la cuisse si il te frôle dans le lit 🤣💀 #Benzema #UnPiedMultimillionaire pic.twitter.com/20d2ZClL4w — Jayci (@Real_Jayci) May 29, 2023

MAIS LES ONGLES DE PIED DE BENZEMA SONT MOISI?/?/!1!1 — farid (@visionjaeh) May 29, 2023

J’ai vu la photo du pied de Benzema je me sens pas bien — Florian Bahiny (@FlorianBahiny) May 30, 2023