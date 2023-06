Heuss l’Enfoiré et Wejdene, c’est officialisée

La nouvelle connexion entre Wejdene et Heuss l’Enfoiré est validée !

Le prochain featuring entre les deux artistes est confirmé avec l’annonce de la tracklist complète du nouvel album de Heuss l’Enfoiré baptisé « Chef d’orchestre » à paraitre dans les bacs pour le 30 juin 2023. Après nous avoir offert un des probables tubes de l’été avec le single « Saiyan » en compagnie de Gazo dont le clip cumule 2,3 millions de visionnages en 5 jours, le rappeur français d’origine algérienne s’apprête à sortir le troisième album de sa carrière avec des nombreux invités.

Wejdene et Heuss l’Enfoiré unis !

Sur ce nouvel opus de 14 titres, Heuss a invité le duo Inho et Zeg-P sur le morceau « Cités de France », Soolking et Nyma pour le morceau « Santa Fe » ainsi que Wejdene sur le single « Train de vie », cette dernière va marquer son retour musical avec cette collaboration suite à une absence depuis l’échec commercial de son dernier album « Glow Up » paru au mois de décembre 2022. Il s’agit là de la seconde connexion entre les deux artistes, ils ont déjà travaillé ensemble sur le deuxième projet de la jeune chanteuse de 19 ans avec la chanson « Anniversaire » produite par Zeg P.

« C’est Zeg P, c’est un producteur, il a fait la connexion, Heuss L’enfoiré est arrivé au studio et c’était dur, c’était dur. On a plus passé de temps à composer et à réfléchir qu’à être en cabine. Je ne sais pas si vous remarquez, mais il a une façon de rapper ou de chanter, parce que des fois, il peut chanter, super rapide. Et puis moi, je n’arrive pas, du coup, je lui ai dit : “Je n’arrive pas” et il m’a dit : “Essaye, essaye” et c’est ça qui était compliqué. C’est de trouver un terrain d’entente, mais on a réussi au final » avait confié Wejdene sur cette première rencontre avec Heuss l’Enfoiré en studio lors d’une interview pour le média Melty.