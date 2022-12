Wejdene et Heuss L’Enfoiré, c’est fait !

Wejdene continue de faire monter la pression avant la sortie de son nouvel album et présente sa connexion avec Heuss L’Enfoiré !

Après les singles “Poto“, “Calle” avec Beendo Z et “Re” parus ces derniers mois, Wejdene va faire son retour dans les bacs ce vendredi 16 décembre avec le second album de sa carrière baptisé “Glow Up“. En attendant la parution de cet opus la jeune chanteuse dévoile chaque jour des extraits de titres du projet ainsi que la liste des invités sur laquelle figure Heuss L’Enfoiré.

Heuss L’Enfoiré et Wejdene réunis !

En plus de Beendo Z, Wejdene a également collaboré avec Kany sur “Ame soeurs”, Genezio pour “Rebeu Renoi”, Nej’ sur “Baby Boo” et Alonzo pour “Complexe”. Des collaborations révélées ces derniers jours sur les réseaux avec des extraits de quelques secondes des chansons. Ce mardi l’interprète de Anissa a encore dévoilé le nom d’un nouvel invité sur son prochain album, Heuss L’Enfoiré qui figure sur le morceau “Anniversaire” dont elle a mis en ligne un extrait du couplet du rappeur français sur son compte Instagram pour poursuivre la promotion de “Glow Up” auprès de sa communauté.

L’annonce de Wejdene a rapidement suscité l’intérêt de ses fans sur le réseaux sociaux qui ont exprimé leur impatience de découvrir cet titre dans son intégralité ainsi que l’album qui comporte pour le moment, 11 chansons dont 6 featurings. Suite au succès de son premier album ‘16‘, certifié disque Platine, la protégée de Feuneu va tenter de poursuivre son ascension avec ce deuxième album en reprenant la formule de ses singles à succès mais avec des titres aux influences RnB plus matures et personnels qu’auparavant.