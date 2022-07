Wejdene rend fou Benzema

Benzema, sa confidence surprenante sur Wejdene !

Alors qu’il prépare actuellement sa nouvelle saison avec le Real Madrid, Karim Benzema s’était exprimé il y a quelques mois dans une interview sur ses goûts musicaux et les morceaux qu’il écoute notamment en compagnie de sa fille Mélia en révélant apprécier particulièrement un titre de la jeune chanteuse Wejdene.

Benzema n’a pas participé au dernier match du Real Madrid face au FC Barcelone à Las Vegas la nuit dernière (défaite 0-1) toujours à court de forme car il n’a repris l’entrainement que le 19 juillet mais a accordé plusieurs interviews ces derniers mois en confiant ne pas être indifférent à la musique de Wejdene qui vient de faire son retour avec le single « RE ». Le jeune chanteuse de 18 ans s’est fait connaitre du public en 2020 avec l’énorme succès du hit « Anissa » propulsé par TikTok.

La fille de KB9 fan de la jeune chanteuse !

Certifié single de diamant, le clip de ce morceau cumule plus de 100 millions de visionnages sur Youtube et a permis à Wejdene de faire décoller sa carrière dans la musique en devenant une star auprès des plus jeunes comme la fille de Benzema. En effet l’attaquant français du Real questionné par un journaliste lors d’un entretien sur le style de musique qu’il écoute avec Mélia a confié tout sourire, « Une musique que j’écoute par exemple avec ma fille, c’est Wejdene« avant de préciser que sa fille l’a « rendu fou avec ça« notamment avec la chanson « Anissa ».

Une confidence étonnante car le buteur Français est plutôt habitué à s’afficher sur les réseaux du rap français ou américain. KB9 a d’ailleurs ajouté dans la suite de cet entretien que le morceau « To Live And Die in L.A. » de TuPac issu de l’album « The Don Killuminati: The 7 Day Theory » sorti en 1996 est son clip favori.