Gims sèchement recalé du magasin Dior des Champs Élysées

Une séquence lunaire plutôt surprenante, sans ses lunettes, les employés de la boutique de l’enseigne Christian Dior n’ont pas reconnu Gims et le rappeur parisien s’est froidement fait repousser à l’entrée du magasin à son grand étonnement alors qu’il a filmé la scène.

Avant d’entamer sa tournée estivale avec son frère Dadju, Gims était de retour à Paris et a profité de l’occasion pour se promener sur les Champs Élysées comme il le chante dans la chanson « Balader » de la Sexion D’Assaut paru en 2012 avec les paroles du refrain, « J’vais me balader aux Champs Elysées. J’ai dit, je vais me balader aux Champs Elysées. J’vais me balader, aller me balader ». Meugui a eu l’idée de tenter une expérience en enlevant ses lunettes qu’il porte toujours en public afin d’éviter d’être reconnu, cela n’a pas manqué de réussir, le chanteur est passé totalement incognito, même un peu trop.

Gims méconnaissable sans ses lunettes !

En effet, son arrivée devant la boutique Dior des Champs Élysées, Gims a tenté d’entrer dans le magasin en vain, il est passé devant la file d’attente et la foule avant d’être bloqué devant la porte, refoulé par les employés, l’artiste a été contraint de faire demi-tour et a abandonné l’idée de faire des achats dans le magasin de luxe. Au mois de mars 2022, Meugui avait déjà tenté une expérience similaire dans le métro parisien avec le même résultat, il avait pris le transport en commun sans que quelqu’un le reconnaisse.

En marge de cette vidéo de son passage aux Champs Élysées, Gims vient de se réjouir tout comme Maes des malheurs de Booba dont le concert à Casablanca au Maroc a officiellement été annulé au regret de ses fans.