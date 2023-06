L’imitation à mourir de rire de Shay par MC Jean Gab’1 pour la ridiculiser

Sans aucune pitié, MC Jean Gab’1 dézingue Shay et affirme que sa musique est pourrie avant de démolir les rappeuses francophones actuelles qu’il n’apprécie pas avec des imitations hilarantes qui ont bien fait rire les internautes.

Shay se fait détruire par MC Jean Gab’1 !

Shay fait l’actualité en ce moment, son dernier titre, « Jolie Go » a refait son retour dans le Top Singles et elle est aussi l’affiche de la deuxième saison de la Nouvelle école sur Netflix, mais c’est pour une autre raison qu’elle fait parler de sa personne cette semaine. Invité par GQ France pour livrer son opinion sur des morceaux de rap français, MC Jean Gab’1 a jugé quelques rappeurs à l’écoute d’un titre phare qui de l’artiste et il n’a pas mâché ses mots notamment envers le rap féminin, depuis Diam’s aucune rappeuse francophone ne semble l’avoir convaincu.

MC Jean Gab’1 a fait l’éloge de Booba, critiqué Kaaris avant de démonter plusieurs rappeurs francophone pour ne pas innover et simplement copier les Américains. « Elle est pire que l’autre (…) Là y a absolument rien, je veux pas être un salopard, mais là il y a rien. », commente l’ancien rappeur au visionnage du clip « Jolie » de Shay avant d’imiter sa façon de chanter dans une séquence devenue rapidement virale sur les réseaux puis d’ajouter, « mon fils, il a trois ans, il fait exactement la même chose« . Il enchaine ensuite avec le single « Am stram gram » de Chilla et là encore, il fustige la rappeuse, « C’est pas la peine » le tout avec une nouvelle imitation.

Les imitations ont enflammé Twitter, Lacrem TV s’est même amusé à réaliser un montage pour faire deviner aux internautes l’artiste que MC Jean Gab’1 imite dans les différentes séquences. Ce média avait d’ailleurs accordé dernièrement une interview à l’artiste dans laquelle il s’était confié pour la première fois sur son altercation avec Rohff et Kery James en assurant avoir attaqué à 7 contre 1.

ptdrrrrr MC Jean Gab’1 qui donne son avis sur le rap féminin 😭 pic.twitter.com/CyMg2ceh5X — ZERAP (@ZERAP_) June 7, 2023