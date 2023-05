Ninho revient en force avec le monstrueux, « LVL UP 2 »

Ninho enchaine avec un nouveau freestyle « LVL UP 2 » ! Après le premier volet de ses freestyles LVL UP, N.I est déterminé à marquer son retour en force avant la sortie de prochain album.

Le clip de « LVL UP 1 » vient de franchir les 3 millions de vues en 8 jours et Ninho enchaine déjà avec la suite avec la mise en ligne d’un nouveau clip réalisé par La Crème Films pour le deuxième épisode de ses freestyles.

« Bah ouais, mon fraté-gué, la rue, c’est cardio-guo, donc faut la santé-gué. On les envoies shooter, y aura tellement d’bastos, impossible qu’on re-ti, qu’on loupe, on s’gare là-bas en pas cramé. Auteur, compositeur, interprète, j’prends cent pour cent des parts. J’aurais multiplié plusieurs ‘llions si j’avais fait tout ça dès le départ. J’ai des re-frès solides de bai*é, viеns pas jouer, igo, tu vas cry. On décharges, on nettoiеs les kwayes, on réduit au maximum toutes les failles. 125K dans la fouille, j’fume que la foudre, c’est la caille qui rend gue-din. On signe des contrats » rappe Ninho dans le début de son couplet unique de ce nouveau single.

Les troisième et quatrième volets de cette série seront eux dévoilés dans les prochaines semaines pour faire patienter les auditeurs le nouvel opus de Ninho.