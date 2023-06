Nouvelle École : Coelho recadre cash un fan sur son échec

Coelho a digéré le fait de ne pas avoir remporté la compétition de la Nouvelle école, au contraire de certains de ses fans qui sont toujours très énervés contre le jury de l’émission de lui avoir préféré Yuz Boy lors de l’épreuve finale et il a décidé de remettre en place l’un d’eux suite à une remarque déplacée.

Le rappeur ne comptait pas rester silencieux vis-à-vis de ce message, d’un commentaire inapproprié de la part internaute. « Tweet non risqué et factuel : Si Coelho était noir, il aurait gagné Nouvelle École« a déclaré un fan sur Twitter après la défaite de Coelho face à Yuz Boy dans le programme Netlfix l’empêchant de remporter les 100 000 euros promos au vainqueur. « Arrêtez de dire n’importe quoi et streamez AMF svp merci« a réagi l’artiste sur le réseau social à l’oiseau bleu pour mettre fin à cette théorie folle que cet échec est lié à sa couleur de peau. L’artiste a donné la meilleure des réponses pour clore le débat et a mis en ligne cette semaine sur Youtube son nouveau clip « AMF« .

Dans un podcast pour Mayr Radio, Coelho s’est aussi exprimé sur les coulisses de Nouvelle école et a confié une anecdote géniale sur les sélections. « On s’est retrouvé dans un hôtel avec les 26 candidats. Et moi, j’ai un souvenir de cette nuit-là, je me suis dit qu’il ne fallait pas avoir réservé une chambre dans cet hôtel, parce que vraiment, on était sur plusieurs étages, et il y avait 26 chambres où des gars s’entraînaient sur leur couplet », a raconté le jeune rappeur avant d’ajouter, « Moi, j’entendais au-dessus que ça rappait. Il y a eu un cypher dans une des chambres et du coup, je me disais : “Mais le bourbier pour les gens qui viennent” ».

ARRÊTEZ DE DIRE NPTQ ET STREAMEZ AMF SVP MERCI 💙 https://t.co/jUPZ0p3FUm — Coelho (@coelhomayr) June 3, 2023