Fresh a pris une leçon avec sa défaite aux Flammes et explique pourquoi

Après sa révélation dans la première saison de la Nouvelle École, Fresh était nominé pour le morceau de l’année lors de la cérémonie des Flammes pour son titre « Chop » mais n’a pas remporté la récompense battu par Josman avec son titre « Intro ». Le rappeur Belge s’est confié sur échec et en a tiré une bonne leçon.

Fresh rend hommage à Josman !

Malgré l’énorme succès de son titre « Chop » avec plus de 60 millions de streams dans la catégorie du morceau de l’année aux côtés de Zola, Gazo, 1PLIKÉ140 ou encore du trio Alonzo, Ninho et Naps c’est Josman qui a réussi à obtenir le trophée des Flammes lors de la première édition de la cérémonie. Dans une interview pour le média Hyconiq Mag, l’auteur de Drama Queen s’est exprimé très sincèrement sur sa déception de pas avoir remporté ce titre.

« J’ai pris une leçon aux Flammes. Nominé pour le morceau de l’année, je ne me voyais pas forcément gagné, mais je ne voyais pas un Josman gagner, car il n’a pas cette « fame ». Mais il a la chose la plus importante, une fanbase solide. Et ça fait la différence. », s’est justifié Fresh sur cette défaite face à Josman. À noter que cette expression de « Fame » utilisée par le vainqueur de Nouvelle école exprime le fait que Josman n’est pas un rappeur très médiatisé, mais cela ne l’empêche pas d’avoir une importante base de fans pour le soutenir et il n’a pas imaginé cette victoire qui est une surprise pour lui.

Dans son actualité du moment, l’artiste belge a aussi dévoilé la réédition de son album « A l’abri », l’opus s’est écoulé à 34 000 exemplaires depuis sa parution et cette édition comporte 10 nouvelles chansons dont les singles « FAM », « BBM » en collaboration avec Naza et « Minimum Love » en compagnie de Leys ». Lors d’un entretien dernièrement, Fresh s’est également expliqué sur son aventure dans la Nouvelle école en assurant n’avoir aucun regret d’y avoir participé.

PS : Quand Fresh parle de « FAME », il veut mettre en avant le fait que Josman (bien qu’il soit connu), ne fasse pas partie des artistes les plus exposés. Et que le fait qu’il gagne le prix devant des artistes ayant une grosse exposition montre la force que lui donne sa fanbase. — HipHopDX France (@HiphopdxFR) May 23, 2023