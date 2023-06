Orelsan : MC Jean Gab’1 le juge sans mâcher ses mots, « ce qu’il jacte… »

MC Jean Gab’1, l’ancien un rappeur français emblématique de la scène hip-hop de la fin des années 90 refait parler de lui ces derniers temps avec des révélations sur son clash contre Rohff, l’artiste originaire de la région parisienne âge de 56 ans a aussi livré dernièrement son opinion sans concession sur un autre rappeur populaire, Orelsan.

Après plusieurs années de détention en Allemagne puis sa libération en 1994, MC Jean Gab’1 a réussi à se faire connaitre du grand public au début des années 2000 avec la sortie de son single « Je t’emmer*e » et se démarque en clashant les têtes du rap français de l’époque avec son flow unique, ses paroles percutantes et son style atypique.

MC Jean Gab’1 est souvent considéré comme l’un des pionniers du rap hardcore en France et marqué les esprits avec des morceaux provocateurs, il rappe de manière crue et sans concession. Son franc-parler et sa personnalité forte font de lui un artiste à part entière comme prouve encore sa dernière interview dans laquelle il a notamment jugé Orelsan.

MC Jean Gab’1 critique Orelsan !

Dans le programme de GQ France, MC Jean Gab’1 s’est livré sur le rap actuel et a donné si avis critique sur Orelsan suite au visionnage de son clip « L’odeur de l’essence ». Avec sa façon de parler très sincère qui ont fait sa réputation, l’ancien rappeur n’a pas totalement validé le titre de l’artiste Caennais, déplore particulièrement son manque d’originalité, mais retient tout de même quelques points positifs comme son écriture et son engagement.

« Il a 40 berges non ? Alors c’est normal qu’il soit engagé. Au moins il soulève deux trois problèmes tout en zigzaguant. Mais je reconnais son flow ailleurs » juge MC Jean Gab’1.

« Et moi, je suis pour l’originalité. Tu peux être pété, mais si t’as une originalité, pour moi, tu seras meilleur que celui qui ressemble à un autre. Sinon texte a l’air pas mal, ce qu’il jacte dedans. », ajoute-t-il avant de conclure, « Ce qui est difficile, c’est d’être d’une autre génération, et de prendre le flow d’une génération. Pour moi de temps en temps, tu loupes quelque chose. ».

L’auteur de Ma vie avoue apprécier le texte d’Orelsan mais constate qu’à 40 ans, il tente de s’adapter à la nouvelle génération de rappeurs français en s’inspirant des titres actuels alors qu’il n’est pas de la même génération qu’eux, cela n’empêche pas le membre des Casseurs flowters d’avoir un succès phénoménal.

Son dernier album « Civilisation » paru en 2021 est certifié disque de diamant avec plus de 600 000 ventes et il a obtenu des multiples récompenses pour ce projet dont une Victoire de la Musique.