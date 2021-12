Orelsan accuse Macron de lui gratter son buzz

Orelsan tacle Macron !

Toujours en tête du classement des albums les plus vendus cette semaine avec Civilisation qui devrait bientôt atteindre le seuil des 200 000 ventes, Orelsan a eu un soutien inattendu cette semaine de le part d’Emmanuel Macron. L’homme d’état français a fait l’éloge du rappeur des Casseurs Flowters qui vient de réagir à cette déclaration.

Orel pense que le président n’a pas écouté son album

Le rappeur de la ville de Caen était de passage ce vendredi sur TMC dans l’émission Quotidien invité par Yann Barthès pour parler de son nouvel opus. Le présentateur télévisé a profité de l’occasion pour l’interroger sur les récents propos de Macron le concernant retranscrit par le quotidien Libération.

“C’est bien vu. C’est quand même quelqu’un qui dépeint la société comme un sociologue” s’est exprimé le président sur le titre « L’odeur de l’essence« , le premier single extrait du projet d’Orelsan.

Le président a-t-il menti ?

Orelsan n’est pas convaincu de la sincérité d’Emmanuel Macron. “Est-ce que Macron n’essaierait pas de gratter mon buzz?” a-t-il d’abord réagi en rigolant avant d’ajouter “Je pense qu’il n’a pas dû écouter tout l’album”. Le président ne semble pas avoir entendu les critiques le ciblant dans ses morceaux.

Yann Barthès a ensuite questionné le rappeur sur ses paroles “Si le Président remporte la moitié des voix, c’est qu’les deux tiers de la France en voulaient pas”. Le compère de Gringe s’est expliqué sur ses textes en précisant que c’est un constat qu’il fait sans avoir d’opinion politique.

« Souvent, vu qu’il y a un drapeau (sur le visuel de Civilisation), on a l’impression que je suis en train de présenter un programme politique. Mais je me vois plus comme un peintre qui exprime des sentiments, plus que vraiment arriver avec un programme » s’est justifié Orelsan en conclusion ce cette séquence.