La Fouine et sa Team BS c’est fini, Sultan fait passer un message

Nostalgique, Sindy de la Team BS avait lancé un appel aux membres et à La Fouine pour reformer le groupe le temps d’une tournée, Sultan vient de donner une réponse très claire sur le sujet, c’est mort !

Durant les 2013 à 2015, La Fouine a eu l’idée de former un groupe avec les membres de son label Banlieue Sale pour leur donner plus de visibilité. Laouni a réuni Sindy, Fababy et Sultan afin de former tous les quatre, la Team BS en référence au nom du label. Le groupe a sorti un album éponyme en 2014, certifié disque d’or et connait un beau succès commercial. Les membres de la Team se sont ensuite séparés et ont pris des chemins très différents, ils ne travaillent désormais plus ensemble.

L’ancienne candidate de Popstars avait tenté il y a quelque temps d’interpeller ses anciens compères afin d’essayer de se retrouver sur scène sans obtenir de retour de la part de l’un d’entre eux. Sultan s’est exprimé brièvement sur le sujet dernièrement en interview pour Mediapac TV, il est catégorique entre eux tout est fini.

Dans cet entretien, Sultan s’est confié sur ses projets à venir et sa carrière de rappeur. Le journaliste a questionné l’artiste sur un possible retour de la Team BS pour un ou des concerts, « C’est mort » a-t-il affirmé pour entériner définitivement les derniers espoirs du public de les revoir réunis tous les quatre avant de se justifier sur le fait que ce collectif n’était pas un véritable groupe, « Il faut savoir que Team BS, ce n’était pas un groupe, c’était un projet en commun. ».

Par la suite, il donne les détails de la création de ce projet entre les artistes anciennement signés sur le label de La Fouine qui a été à l’originale de l’idée lors de la préparation du quatrième volet de Capitale du crime, « Team BS c’est né de La Fouine. Il faisait Capitale du Crime 4, on s’est concerté au studio pour faire un morceau commun de ce projet-là. Le morceau, c’est Team BS, celui que tout le monde a connu. Quand on a fait ce son, il a senti qu’il y avait un truc et s’est dit : “non le son est trop chaud”. Donc, il a mis de côté Capitale du Crime 4 et s’est dit : “Venez, on va faire un truc en commun” « .

En conclusion, le rappeur français d’origine comorienne précise que La Fouine a clairement expliqué que la Teams BS est un projet commun et non un vrai groupe, ce qui justifie le fait que les membres ont poursuivi une carrière en solo à la fin de la tournée promotionnelle de l’album. Très actif sur Instagram, La Fouine n’a fait aucun commentaire sur les révélations de Sultan et vient de fêter son million d’albums vendus.