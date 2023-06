La Fouine millionnaire, Booba en rigole

La Fouine vient de franchir un nouveau cap dans sa carrière et l’information n’a pas échappé à Booba, il a brièvement réagi dans une story pour s’en amuser.

Dans l’attente d’un neuvième album solo, La Fouine s’est lancé dans une nouvelle tournée pour retrouver son public sur scène et vient d’officialiser une très bonne nouvelle sauf que comme souvent Booba n’a pu s’empêcher d’ajouter son commentaire afin de se moquer de son rival même si ce dernier ne répond plus aux provocations préférant se concentrer sur sa musique au lieu des clashs.

La moquerie de Booba au triomphe de La Fouine !

Depuis l’album XXI paru en début d’année 2021, La Fouine s’est fait discret musicalement. Les auditeurs eux n’ont pas oublié Laouni, ses albums se vendent toujours dans les bacs et il cumule près de 700 000 auditeurs mensuels sur Spotify. Les chiffres ont permis au rappeur du 78 exilé à Las Vegas de réaliser un nouvel exploit, il a atteint le seuil du million de ventes d’albums.

Pour célébrer cet événement, La Fouine a fêté cela avec ses fans à l’occasion d’un showcase dans une boite de nuit et un trophée lui a été remis avec la pochette de tous ses albums. « Plus d’un million d’albums vendu. Merci à tous, c’est grâce à vous« commente Laouni sur Instagram pour remercier son public avec une vidéo de la soirée.

En plus de cette publication, l’ancien membre de la Team BS avec Sultan, Fababy et Sindy a partagé des images d’un autre célébration le lendemain dans un restaurant, au Barbanegra à Paris, et cela n’a pas échappé à Booba. Le DUC a relayé dans sa story une séquence de La Fouine sur scène en train d’interpréter un classique de sa discographie, le titre « Du ferme » sauf que sur les images le public ne semble pas très réceptif, « Pouaah quelle misère » en a rigolé B2O en légende de la publication. Laouni a en réalité eu un souci avec son micro pendant sa performance, ce qui explique la réaction des spectateurs au moment de spectacle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LA FOUINE (@lafouine78)