Booba veut réduire au silence Paul Pogba

Booba allume Pogba après ses propos sur le racisme !

Booba dézingue l’international français ! Le Boss du rap game n’a pas apprécié les récents propos du champion du monde et décidé de le faire savoir comme souvent dans une story de son compte Instagram PRT Club sur lequel il sévit depuis le bannissement de ses autres profils, mais en le gardant en privé afin d’éviter d’être signalé par ses détracteurs sur le réseau social.

Comme au mois de septembre dernier, suite au scandale des frères Pogba après les révélations folles de Mathias et l’ouverture d’une enquête pour une tentative d’extorsion contre Paul, Booba a réagi l’actualité de milieu de terrain de la Juventus de Turin. Dans une récente interview accordée au média Views, l’ex-joueur de Manchester United a tenu des propos qui ont fait beaucoup parler en s’exprimant sur divers sujets comme le football et le racisme.

Les propos de Paul ne passent pas du tout pour B2O

“Les Noirs ont déjà gagné. On a été esclaves pendant combien d’années ? Aujourd’hui, on joue au foot. On prend les bus, on a des voitures, on est reconnus dans le monde entier.” affirme Paul Pogba dans cet entretien. Le joueur ajoute dans sa déclaration, “Pour moi, c’est une victoire. Moi, ma victoire, c’est quoi ? C’est quand je vois des enfants blancs qui portent mon maillot, ils me demandent des autographes, ils demandent des photos”.

Paul Pogba explique ensuite sur le racisme, “Tu peux être raciste comme tu veux, moi, je n’ai rien contre eux, je n’ai rien contre personne”, avant de conclure, “C’est une victoire pour moi de jouer au foot, de jouer à la Juventus, en Italie et d’être reconnu partout dans le monde. Les racistes, il y en aura toujours et ça, tu ne pourras pas le changer”. Les propos du milieu de terrain n’ont pas laissé indifférent Booba qui ne partage pas son opinion, bien au contraire sur lui reprochant comme d’autres personnes de se satisfaire « de droits basiques ».

“Muselez-le, merci“ a-t-il demandé en relayant les propos du numéro 10 de la Juve afin d’afficher clairement ne pas être en accord avec son avis que les fans ont tenté de défendre en soutenant qu’il s’agit de propos maladroits tenus en souhaitant bien faire en parlant du racisme.

À lire aussi : Booba dégomme Pogba pour sa chaussure vegan non-binaire