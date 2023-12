Booba fête ses 47 ans en famille avec sa maman

La mère des enfants de Booba a relayé, dans ses stories, des vidéos de la fête d’anniversaire du rappeur français qui a célébré ses 47 ans le 9 décembre 2023 en compagnie de sa famille.

Booba a sans conteste l’une des plus grandes carrières du rap français, avec une activité de plus de 25 années dans le milieu depuis ses débuts dans les années 90 avec le groupe Lunatic, formé en compagnie d’Ali, avant d’entamer son aventure en solo. Il compte à son actif dix albums (2002 : “Temps mort”, 2004 : “Panthéon”, 2006 : “Ouest Side”, 2008 : “0.9”, 2010 : “Lunatic”, 2012 : “Futur”, 2015 : “D.U.C”, 2015 : “Nero Nemesis”, 2017 : “Trône”, 2021 : “ULTRA”) et une série de mixtapes Autopsie. Même si “ULTRA” est son ultime opus, B2O continue d’être aussi productif, avec la parution régulière de nouveaux singles et des collaborations, notamment pour des featurings avec des artistes de son label, le 92i, et en tant que producteur.

En 2023, Booba a poursuivi son activité musicale avec les titres “Sport Billy” et “Signé“, ainsi que des collaborations avec KRN sur “Danser”, Sicario pour “Cyanure”, Usky sur “3.5.7”, ou encore Mademoiselle Lou avec “Zénith”. En cette fin d’année, le DUC vient également de célébrer ses 47 ans, avec à son actif près de 3 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify et 4 millions d’abonnés sur YouTube. Pour souffler les bougies de ses 47 ans, Kopp a organisé une fête à son domicile à Miami avec les membres de sa famille, son ancienne compagne, ses enfants Luna et Omar, ainsi que sa mère. Une belle séquence qu’a partagée la mère des deux enfants de B2O dans sa story sur les réseaux ; l’artiste du 92i apparaît tout sourire en train d’ouvrir un magnum de champagne.