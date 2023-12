Booba se moque de la promo de Gims pour des paris sportifs et Bill Gates

Habitué à scruter le comportement de ses rivaux, Booba n’a pas raté le récent coup de publicité de Gims dans le cadre d’un partenariat pour un site de paris sportifs en ligne, tout en profitant de l’occasion pour réagir à la rencontre entre l’ancien membre de la Sexion D’Assaut avec Bill Gates.

En cette fin d’année, Booba et Gims ne se lâchent plus ! C’est reparti pour un tour suite aux nouveaux tweets de B2O qui a été furieux dernièrement des propos de Meugui affirmant que leur collaboration sur le single “Longueur d’avance” a été le pire flop de sa carrière en termes de featuring, “le son est KO” a constaté l’interprète de Bella. Kopp a donc décidé de répliquer pour répondre et c’est étonné des promotions que fait le mari de Demdem sur ses réseaux.

En effet, Booba vient de révéler que dans ses nombreux partenariats, Gims a signé une collaboration avec 1XBET, un site de paris sportifs en ligne. Dans une story, Meugui fait le relais d’un code promo “GIMX1X” pour parier sur une rencontre de Premier League entre Manchester United et Chelsea. B2O l’a partagé tout en retrouvant des avis d’utilisateurs de l’application qui dénoncent certaines arnaques à l’encontre des parieurs. Le DUC tente de démonter que cette association du frère de Dadju avec un site de paris n’est pas très recommandable et qu’il pourrait s’en passer en raison de sa fortune qu’il affiche sur les réseaux (jet privé, voitures et bijoux de luxe, grandes marques de vêtements, etc.) avec le message : “il est beau le Bilou Gates tellement riche qu’il doit faire dans les paris sportifs illégaux. T’es un génie Bilou. Bises à Damba la farouche.”.

Booba fait référence dans ses propos à la rencontre entre Bill Gates et Gims dont ce dernier a publié plusieurs images sur ses réseaux en remerciant le patron de Microsoft pour ce moment, “Debout, je suis le plus haut des deux, mais il n’y a qu’un seul grand homme dans cette pièce.. Merci à Bill Gates pour son temps, sa créativité et son écoute.”. Dans une autre publication, B2O a aussi rappelé à Meugui quelques dossiers d’accusations compromettantes contre le cofondateur de Microsoft notamment en lien avec l’Afrique pour critiquer les fréquentations de son rival.