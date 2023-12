Booba met un coup de pression à Hanouna sur son clash avec Thierry Ardisson

Booba se régale de l’embrouille entre Cyril Hanouna et Thierry Ardisson. Ce dernier s’est attaqué à l’animateur de C8 dans l’émission Quotidien, dans des propos qui n’ont pas échappé à l’ancien membre du groupe Lunatic, formé avec Ali, via son compte Twitter (anciennement X).

Depuis quelques jours, la tension est montée entre Thierry Ardisson et Cyril Hanouna ! Le premier nommé a vivement critiqué le présentateur de TPMP. Baba a ensuite immédiatement répliqué en direct sur C8 pour lui demander de s’arrêter de faire de la télévision. « Thierry, je pense qu’un animateur, et j’espère que j’aurai la lucidité de le faire, quand tu ne sens plus les choses, quand tu n’es plus dans le coup, il faut arrêter. ». Il lui a ensuite conseillé de ne plus venir parasiter ceux qui font la télé d’aujourd’hui et de faire du jardinage : « Il faut aller planter des poireaux dans son jardin, faire un potager, au lieu de venir parasiter la télé de ceux qui la font. Et toi, tu ne l’as plus fait, Thierry, malheureusement. Tu ne fais que la commenter, et ça devient pitoyable. Tu fais de la peine à tout le monde. ».

Thierry Ardisson dégomme à Cyril Hanouna, Booba s’empresse de réagir au clash !

« De quel droit ce type se permet d’insulter tout le monde, tous les soirs, à la télévision ? C’est une racaille inculte. C’est un type qui n’a aucune éducation », a par la suite répondu Ardisson sur TMC, dans le programme TV animé par Yann Barthès. Une séquence que Booba a relayée sur Twitter avec le commentaire « Ça monte en pression, Baba !« avant d’ajouter « Cyril Hanouna, Mme Royal n’a pas tort, mais je pense qu’il faut revoir l’angle d’attaque…« , avec la réaction de Ségolène Royal au conflit entre les deux animateurs. Elle a soutenu Hanouna en déplorant le fait qu’Ardisson ait invité dans ses émissions des pé*ophiles, en citant les noms de Gabriel Matzneff et Frédéric Beigbeder.

B2O en a profité pour ajouter des photos d’Hanouna avec Jean-Marc Morandini, accusé de corruption de mineurs et de harcèlement se*uel, ainsi qu’une autre en compagnie d’Hanouna de l’époque où les deux hommes étaient encore amis. Le DUC a poursuivi à l’encontre de Ségolène Royal : « Madame, il est impératif que vous sortiez immédiatement de ce clash. Mes respects. », avec des photos de l’ancienne ministre avec Daniel Cohn-Bendit et Pierre Bellanger, alors que le PDG de Skyrock a été condamné en 2008 pour corruption de mineur.

Malgré les menaces de Cyril Hanouna en direct sur TPMP suite à la diffusion de l’épisode de Complément D’Enquête consacré au-dessous de sa carrière, Booba ne s’est pas assagi et continue de s’en prendre à l’animateur de C8.

.@Cyrilhanouna Mme Royal n’a pas tort mais je pense qu’il faut revoir l’angle d’attaque… 😉🥰 pic.twitter.com/uStXF3T4V3 — Booba (@booba) December 17, 2023