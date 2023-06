“Gims, je vais l’exterminer” avertit Booba, prêt à en finir

De passage chez Sud Radio, Booba s’est expliqué sur l’origine de son clash avec Gims en ressortant de dossier d’invocation pour demander sa destruction. Il n’est pas près de digérer les propos de son rival à son encontre et ne compte pas le pardonner tout en le menaçant.

Dans l’émission “La culture dans tous ses états”, Booba a été questionné par Céline Alonzo sur les origines de sa guerre contre les influenceurs dans un extrait de leur entretien diffusé cette semaine, l’intégralité de la vidéo est désormais disponible et le fondateur du 92i a également été interrogé sur les raisons de son embrouille avec Gims, la question a suscité l’interrogation de la journaliste. B2O a confié très sincèrement qu’il serait prêt à en découdre avec Meugui et que la récente annulation de son concert au Maroc où réside ce dernier a encore davantage envenimer la situation entre eux.

“Vous savez ce qu’il a fait Gims ? Il a invoqué Allah pour ma destruction” explique pour commencer Booba très énervé contre Gims en évoquant l’affaire des incantations en 2018, dans un fichier vocal ayant fuité sur Internet, le membre de la Sexion D’Assaut a prié pour l’anéantissement de B2O. “J’ai demandé l’anéantissement de Booba, j’ai demandé sa destruction pour le mal et l’humiliation qu’il veut tenter de me faire. J’ai demandé à Allah, à Dieu de me trouver une issue favorable. Booba, il faut l’arrêter. Je vais l’attraper, je vais lui faire du sale” avait déclaré Meugui dans cet enregistrement audio.

“Parce que vous le voyez en surface, mais ce sont des gens très farfelus, il est malsain.”, raconte ensuite Booba aux journalistes pour justifier ses propos en parlant de Gims et son entourage.

🚨@booba, invité exceptionnel de La culture dans tous ses états – @andrebercoff @alonzoceline 🗣️ “Gims a invoqué Allah pour ma destruction. Il est malsain. Quand on m’attaque, moi j’extermine. Parfois la violence est nécessaire”#Booba #Gims @GIMS pic.twitter.com/KANwTcolnk — Sud Radio (@SudRadio) June 23, 2023

“On a l’audio où il dit qu’il a invoqué Allah pour ma destruction. Qu’il a demandé mon anéantissement et que le Maroc était chez lui. Que quand j’allais atterrir au Maroc, il allait me faire du mal”, précise ensuite l’auteur d’Ultra avant d’affirmer ne pas avoir l’intention de stopper ses attaques contre le mari de Demdem.

“Quand on m’attaque comme ça, je ne te lâche plus jusqu’à ce que je vais l’exterminer lui“, avertit Booba avant d’ajouter, “Je ne suis pas pour la violence, mais parfois la violence est nécessaire.”.