Maes et Gims accusent Booba de prendre du bon temps avec des transgenres

La guerre entre les rappeurs Maes, Gims et Booba ne connaît aucun répit en ce moment. Les deux compères qui ont collaboré sur le single “Malembé” en début d’année s’unissent pour s’en prendre sans pitié à l’auteur d’Ultra sur les réseaux, et ils viennent encore d’intensifier les attaques suite à la dernière vidéo de leur rival dans laquelle, selon eux, il aurait invité des personnes transgenres sur un yacht.

Depuis quelques jours, sans raison apparente, Gims a décidé de sortir du silence dans son embrouille avec Booba pour le provoquer non-stop sur le web. Face aux provocations, Booba a décidé de répliquer en se moquant de Meugui et de sa compagne Demdem, ainsi que de Maes et de Sadek. Les trois rappeurs font d’ailleurs l’union pour nuire à B2O, et dans un récent tweet, l’ancien membre du label LDS a mené son enquête et assure que dans la dernière séquence publiée sur les réseaux par son ennemi, dans laquelle il se met en scène sur un bateau arborant des masques aux effigies de ses rivaux avec des jeunes femmes en bikinis à bord d’un yacht à Dubaï, l’une d’entre elles est une personne transgenre.

De sacrés dossiers sur Booba dévoilés par Maes et Gims !

Dans une publication sur le réseau social X, Maes tente de démontrer avec des photos comme preuve à l’appui que la femme à côté de Booba sur le bateau avec un maillot de bain rose et un masque de Gims se nomme Nicolas Blazaki, le rappeur du 93 a conclu que c’est un trans******. “Booba, se moquer des femmes des gens, c’est pas bien… surtout dans un bateau rempli de trans******* #NicoliBlazaki #BonShowcase” a-t-il ajouté comme message en légende de son tweet suite aux moqueries contre Demdem, la femme de Meugui, qui a réagi en insultant la fille du fondateur du 92i dans une vidéo.

Suite à cette déclaration de Maes, Gims en a remis une couche pour également tacler Booba et confirmer l’avis de l’artiste sevranais sur l’identité de cette femme, “Alors cette nuit avec Nicolas Blazaki ? Je ne comprends pas pourquoi tu refuses d’assumer ça, en 2024 c’est normal hein, y’a des lois et tout, et ça ne va pas toucher à ta streetcred. Ps: Il manquait Dhalsim sur votre Barque”. Le DUC n’a pas donné suite aux propos des deux autres rappeurs et se trouve actuellement en France après son séjour à Dubaï afin de présenter sa nouvelle agence d’influenceurs.

.@booba Se moquer des femmes des gens c’est pas bien… surtout dans un bateau rempli de transsexuels 🫠#NicoliBlazaki #BonShowcase 🥳 pic.twitter.com/iHEBOSRSN0 — Maes (@MaesOfficiel) November 28, 2023