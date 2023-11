Booba va-t-il trop loin en ciblant la femme de Gims ? Demdem insulte sa fille

Plus rien ne va à Dubaï entre les rappeurs français ! Gims s’est acharné contre Booba ces derniers jours en le provoquant à plusieurs reprises tout en l’incitant à assumer ses propos contre Maes pour une confrontation entre eux. Les deux hommes n’ont toujours pas réussi à se croiser aux Émirats, et le DUC a décidé de s’en prendre à la femme de Meugui, DemDem, en l’immisçant dans leur clash.

Après les attaques à répétition de Gims sur les réseaux et dans sa dernière interview en déclarant que le single “Longueur d’avance” est le plus gros flop de sa carrière, Booba réplique en allant même jusqu’à se moquer du physique de la compagne de Meugui, qui n’a pas hésité à lui répondre de façon virulente. En effet, B2O a publié sur Twitter des photos privées de DemDem, dont une avec ses cicatrices au ventre, qu’elle a fait ensuite supprimer par l’application en la signalant et les internautes ont déploré que le rappeur du 92i soit allé trop loin avec ce post, sauf que cela ne s’est pas arrêté là.

La femme de Gims moquée par Booba, elle lui répond cash !

Booba s’est filmé sur un bateau à Dubaï en compagnie de son ami Gato Da Bato et de plusieurs jeunes filles en train de faire la fête, pour s’ambiancer et provoquer les ennemis de B2O, le petit groupe s’est mis en scène avec des masques aux visages de ses ennemis, Gims, Sadek, Maes et aussi DemDem. L’une des femmes s’amuse avec le rappeur haïtien à former le couple Djuna pour se moquer d’eux. “Ils seront présents ce soir au Blu”, commente Kopp pour les inviter tous les deux à son showcase au BLU Dubai d’hier soir qui s’est déroulé sans aucun incident.

La femme de l’ex-leader de la Sexion D’Assaut n’a pas apprécié le comportement à son encontre de Booba et l’a fait savoir. “P***** même dans leur barque, elles pensent à moi ces s******. Il est parti à l’imprimerie, il a fait du découpage toute la journée, zebi” a-t-elle réagi dans une story Instagram à laquelle le DUC a répondu, “Elle est sortie de sa grotte la pondeuse. Elle est piquée, elle a pris le relais. Gims, tu lui as passé ton slip“. Dans une vidéo, DemDem s’affiche ensuite en train d’insulter copieusement Kopp et sa fille Luna, “Gims, je suis choqué, Demdem qui insulte ma fille de neuf ans ? Mais pourquoi ? Avez-vous si mal ? Ce n’est pas très TF1 ni très Fondation Louis Vuitton tout ça ! ‘Ça va bien s’passer j’te b**** toi et ta fille fils de p***’ Une grosse caillera des sous-terrains” commente B2O en réaction avant que Gims ne réplique directement à ce tweet avec une nouvelle menace, “C’est pas fini Winny accroche-toi !! Leeseeeet’s gooooo”.

En bref, le clash se poursuit à Dubaï, mais aucune rencontre n’a encore eu lieu entre les différents protagonistes.

