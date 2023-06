SDM signe la plus grosse performance de 2023 avec Bolide Allemand

Signé sur le label 92i de Booba, SDM est une véritable pépite et cartonne avec Bolide Allemand, le single affole les compteurs !

Le classement du dernier Top Singles vient de tomber ce vendredi et comme chaque semaine SDM prend la première place avec le morceau “Bolide Allemand” produit par Berry Prod, Yopsy et Isko extrait de son album “Liens du 100“. Grace au succès de ce titre, le rapper du 92i devient le premier artiste cette année en France à avoir un morceau numéro 1 au Top Singles pendant quatre semaines consécutives.

C’est la première fois dans sa jeune carrière que SDM réalise une telle performance, “Maintenant ça vaaaa !! MERCI POUR TOUT LE GANG“ a-t-il réagi sur son compte Twitter pour annoncer la bonne nouvelle à ses fans et les remercier pour leur soutien. Sur Spotify, “Bolide Allemand” affiche 48 millions d’écoutes depuis le mois de décembre dernier et le clip cumule 20 millions de visionnages en deux mois d’exploitation avec deuxième place dans le top des clips musicaux sur Youtube.

“Quatre sorties d’pots, c’est bon, j’suis plus là, à l’affût, un, deux. J’ai les porcs dans l’rétro’, trois-quatre sorties d’pot. J’suis dans l’bolide allemand, j’vais chercher ma baby en gros bolide allemand, eh, eh. Maintenant, ça va, j’ai tous les contacts mais j’ai aussi les bons plavons. Eh, le pe-ra français fait tomber l’savon. Dans l’bendo, plus ça va, plus ça débite et plus ça vend. Eh, maintenant, ça va, fuck la vie d’avant” chante SDM dans le refrain de ce titre à succès qui vient également de décrocher avec plus de 50 000 000 équivalents streams la certification de disque de diamant, le second dans la carrière du rappeur.

Maintenant ça vaaaa !! MERCI POUR TOUT LE GANG 🏎️🥇🥇🥇🇩🇪 https://t.co/nEHKeF8wgI — LIENS DU 100 ➑ (@Sdm__92) June 23, 2023