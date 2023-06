“Deux légendes marseillaises”, Jul et Zidane enflamment la toile

“Avec La LÉGENDE Zidane ! Un Exemple” commente Jul en affichant la photo de sa rencontre avec Zinedine Zidane et le duo a mis le feu sur la toile.

Le rappeur marseillais a une actualité très chargée en ce moment avec la sortie de son dernier “C’est quand qu’il s’éteint“. Le projet a pris la première place du Top Album en France pour la seconde semaine consécutive avec plus de 60 000 ventes en deux semaines d’exploitation et une certification de disque d’or décrochée en seulement dix jours.

Jul x Zidane, c”est Marseille bébé !

En plus de cet opus, Jul a ouvert une boutique éphémère de sa marque D&P qui vient de fermer, le concept a été un véritable succès “Ma team, la boutique ce fini aujourd’hui. Franchement, j’étais loin de penser ça. Tous les jours, c’était plein ! J’ai une vraie team et des vrais gans qui m’aiment pour ce que je suis, ce que je fais, j’en suis fier. Et, je ne suis pas près de changer maintenant. Je vais encore travailler dur de mon côté et tout donner pour vous mettre bien !”, a confié l’artiste sur le sujet en ajoutant “J’espère que les collections d’habit et de claquettes vous ont plu ? Vous verrez quoi pour la suite ?”.

Jul vient également de signer un partenariat exclusif avec Oasis pour sortir une cannette à son effigie et un titre inédit nommé “Tropical” ainsi que son clip réalisé sous forme d’animation. Le “J” a aussi rencontré l’un de ses idoles, Zinedine Zidane et a immortalisé ce moment en prenant la pose fièrement vêtu de sa marque D&P avec l’ancien joueur de l’équipe de France avant de poster la photo sur son compte Instagram qui a mis en effervescence ses fans. La publication a cumulé près de 400 000 “J’aime” en quelques heures et des milliers de commentaires pour saluer la réunion de deux icônes de la ville phocéenne, “2 légendes”, “Les légendes de Marseille réunies sur une même photo”, “Les rois de France”, peut-on dans les réactions des internautes.

Les stars s’étaient déjà rencontrées il y a six ans et en avaient fait de même sauf que Zizou prenait la pose en reprenant le célèbre signe des deux mains de Jul pour former les lettres de son nom de scène.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JUL (@juldetp)