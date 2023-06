Mia Khalifa fait sensation auprès des plus jeunes à Paris

En “kiffance“, Mia Khalifa a créé un mouvement de foule face à des enfants dans les rues de Paris !

Après s’être fait connaitre en tant qu’actrice de films pour les adultes, Mia Khalifa a réussi à sa reconversion en tant qu’influenceuse. Elle est devenue de plus en plus populaire auprès des internautes avec des millions d’abonnés sur Instagram sauf que le jeune femme ne s’attendait sans doute pas avoir des fans aussi jeunes comme elle a pu le constater.

C’est Mia Khalifa ou Mbappé s’exclament les internautes

Mia Khalifa a fait oublier son passé sulfureux, elle s’est même placée à la cinquième place du classement des célébrités les plus influentes de la Fashion Week lors de la précédente édition. “Je suis tellement déchirée à ce sujet. J’aimerais vraiment qu’ils arrêtent de mettre autant l’accent sur les créateurs de célébrités […] Quand ils ont changé toutes ces règles pour essayer d’accommoder les gens qui allaient bien, et recevoir des chèques de redevances, c’est là que mon problème avec OnlyFans entre en jeu. Je ne devrais pas mordre la main qui me nourrit, littéralement. Car c’est aussi l’endroit où j’ai trouvé beaucoup plus de mon autonomie corporelle.”, avait-elle confié à ce sujet en précisant, “Tout ce que je publie, j’ai l’impression que ça pourrait être publié sur Instagram. Et ce serait très bien. […] Je le fais à ma façon, d’une manière où je me sens à l’aise, et c’est génial. […] Pour partager des images de moi, de qui je suis maintenant et non pas de l’enfant qui circule sur Internet et que j’aimerais pouvoir remettre dans cette boîte d’où elle venait.”.

De passage à Paris comme des nombreuses personnalités pour la nouvelle édition de la Fashion Week, Mia Khalifa a été acclamée par la foule dans la rue, elle apparait étonnée d’avoir un tel accueil. Les internautes ont cependant été surpris par l’âge de ses fans qui sont très jeunes et n’ont sans doute pas connaissance de ses anciennes activités, la séquence insolite a suscité des nombreux commentaires moqueurs.

Des jeunes qui l’on peut connu sur les réseaux suite à ses dédicaces envers les rappeurs Naps ou Ninho.