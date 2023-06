MMA : L’avis de Baki sur une rivalité avec Cédric Doumbé

Très sincèrement, Baki s’est confié sur éventuelle confrontation avec Cédric Doumbé et a livré son opinion sur le combattant de MMA franco-camerounais qui devrait faire ses débuts en PFL au mois de septembre prochain à Paris.

Baki s’exprime sur la “rivalité” avec Cédric Doumbé

L’étoile montante du MMA tricolore, Baysangur Chamsoudinov est toujours invaincu en MMA avec sept victoires à son actif. En attendant son prochain combat, Baki a donné son avis sur Cédric Doumbé et la rumeur d’une rivalité entre eux pour mettre les choses au clair sur le sujet. “Il n’y a pas de rivalité. C’est que lui, il est dans un délire, moi, je suis dans un autre délire, il n’y a pas vraiment de rivalité”, affirme tout d’abord avant de parler du fait que l’ancien champion de kickboxing a signé dans une autre ligue que celle qu’il souhaite rejoindre dans l’évolution de sa carrière. “Lui, il est dans une autre organisation actuellement, on lui souhaite la victoire, moi, je suis à l’ARES donc ça va être compliqué de s’affronter sachant que je vise l’UFC et pas le PFL.”, déclare celui qui est considéré comme l’un des athlètes les plus prometteurs de l’histoire du MMA français sur son confrère.

Baki déplore que Cédric Doumbé ait décidé d’évoluer en PFL et non avec l’UFC mais “The Best” pourrait rejoindre la célèbre ligue américaine de MMA par la suite après quelques combats au sein de la Professional Fighters League. Il regrette également de pas avoir pu l’affronter auparavant dans un face-à-face 100% français en MMA GP. “Après, maintenant, c’est dommage parce qu’on aurait pu faire un beau combat franco-français à l’époque où il combattait encore au MMA GP. Mais, bon, il n’y a rien quoi”, explique Baysangur Chamsoudinov qui a comme but de se battre face aux meilleurs combattants de MMA dans la ligue présidée par Dana White.