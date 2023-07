Booba règle physiquement des comptes avec Jolve 94

Booba a fait du très sale à Jolve 94 !

En compagnie de 50 Cent, Aya Nakamura et Burna Boy, Booba était à l’affiche du festival Afro Nation au Portugal ce vendredi, une altercation a perturbé l’événement selon les révélations de Jolve 94. L’influenceur accuse le rappeur français exilé à Miami de l’avoir frappé et a fait des révélations sur l’incident en se filmant les lèvres gonflé.

Kaaris, Dam16 ou encore La Fouine le savent, il ne faut pas chercher Booba sous peine de l’énerver en cas d’une éventuelle confrontation qui peut mal finir. Ce 30 juin, c’était le dernier jour de l’Afro Nation, B2O présent pour se produire sur scène a réglé des comptes. La vidéo de l’incident n’a pas fuité sur les réseaux, pourtant, Jolve 94 a tout dévoilé après s’être fait piéger selon sa version des faits par Gato Da Bato, le compère du DUC qui le suit dans la plupart de ses déplacements pour l’emmener dans la loge de Kopp afin le prendre à partie, il aurait frappé au visage par ce dernier nommé.

B2O aurait piegé et frappé l’influenceur

“B20 m’a montré à quel point c’était un lâche. Je croise Gato, il me dit ça va mon frérot en créole. C’est un Haïtien comme moi. Il m’a dit ‘tu sais très bien que l’on t’aime bien Jolve. Tu es notre gars. Là, il y a Booba qui est là il va chanter, viens avec nous dans la loge”, affirme Jolve 94 en se filmant dans une vidéo publiée sur les réseaux sur le début de cette embrouille et son échange avec Gato, en assurant ensuite qu’ils étaient à dix contre lui.

“Moi j’y vais, je me dis tranquille, il n’y a rien. Je viens pour serrer la main à Booba, il me prend comme ça ‘mime un poing’ patate. Première patate. Troisième patate. Ils sont 10, ‘montre sa bouche’.”, raconte l’influenceur avant de continuer sa description, “Je crois que je vais avoir des points de suture. On peut perdre, on n’est pas des surhommes. Mais, loyalement, là, ce n’est pas loyal. À la base des bases, je n’ai rien demandé. Je ne sais pas pourquoi il m’est tombé dessus. C’est archi grave de faire ça”.

“À partir du moment où tu as 72 ans, tu prends un mec dans ta loge pour le gonfler tout seul. Les gars, je fais 1,70 m, je suis même pas au courant que j’ai un problème avec lui. C’est ça votre Booba. Il n’a même pas de force.” conclut Jolve 94 dans une autre séquence. L’auteur d’Ultra s’est amusé de cet incident lors de son passage sur scène avec le commentaire, “Il est où Jolve 94, faites du bruit pour Jolve 94”, sans donner d’explication sur la raison de cette embrouille avec l’influenceur.

