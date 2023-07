Benzema : par amour, sa compagne se convertie à l’Islam et révèle tout

La compagne de Benzema raconte sa conversion à l’Islam ! La mannequin américaine a hâte de vivre en Arabie Saoudite !

C’est un tournant important dans la fin de carrière de Karim Benzema. Après plus de douze années de succès au Real Madrid en ayant tout remporté avec le club Madrilène dont cinq Ligue des champions, KB9 a décidé de quitter l’Espagnol pour se rendre Arabie Saoudite afin d’évoluer sous les couleurs du club d’Al-Ittihad suite à une offre astronomique du club saoudien, il a signé un contrat de trois ans avec un salaire annuel de 30 millions de dollars soit environ 27,5 millions d’euros et selon hors droits à l’image et sera rejoint par un autre Français, le champion du monde, N’Golo Kanté. Pour se préparer au mieux dans cette nouvelle vie loin de l’Europe, la compagne du joueur a déjà commencé son adaptation, elle a décidé de se convertir l’Islam.

La compagne de Benzema a pleuré après sa conversion

En effet, Jordan Ozuna s’installe avec Karim Benzema à Djeddah. Elle s’est confiée dans une interview pour le média Yo Dona sur ce changement de vie en révélant avoir préparé au mieux son intégration aux coutumes de l’Arabie Saoudite et a avoué son impatience de découvrir cette nouvelle culture, elle s’est aussi exprimée sur le sujet des codes vestimentaires imposés dans le pays qui ne l’inquiète pas. “Ce n’est pas un problème pour moi. C’est une belle culture et j’ai hâte de vivre cette expérience”, explique la mannequin américaine.

Jordan Ozuna a également décrit l’émotion de sa conversion à l’Islam, “Je me suis convertie à l’islam. C’était ici, à la mosquée de Madrid. On récite le Coran… C’est une petite cérémonie intime. J’ai pleuré comme une petite fille. Je suis très sentimentale”.

