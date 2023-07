Franck Gastambide clashé par Kamelancien pour sa série sur le MMA

Après l’énorme carton du film Medellin avec Ramzy et Mike Tyson, Franck Gastambide travaille déjà sur son prochain projet qui sera inspiré du MMA avec Georges Saint-Pierre, Ciryl Gane ou encore Salahdine Parnasse. L’annonce de cette série a suscité les vives critiques de Kamelancien envers le réalisateur français.

“LA CAGE, une série inédite sur l’univers du MMA, avec la participation de la légende Georges Saint-Pierre (et beaucoup d’autres). Prochainement sur Netflix”, a révélé Netflix France concernant la préparation de cette nouvelle série consacrée au MMA baptisée “La Cage”. Elle est très attendue par les adeptes d’arts martiaux mixtes et porte le même nom que l’octogone dans lequel les pratiquants de cette discipline combattent. La série est prévue pour une diffusion courant 2024 sur la plateforme de vidéo à la demande, mais cette nouvelle réalisation de l’auteur de la série “Validée” laisse perplexe Kamelancien.

Effectivement, Franck Gastambide a attiré les foudres de l’ancien rappeur passionné de MMA, qui réagit souvent aux actualités du moment et a récemment apporté son soutien à Booba dans sa guerre contre les influenceurs comme face aux agissements de Dylan Thiry ou Maeva Ghennam. Il a jugé noble cette lutte de B2O.

“Il se sert de la musique, il se sert du MMA, il se sert des quartiers, il se sert des Arabes et des Noirs depuis tant d’années. Chapeau bas ! On sera toujours les derniers, on aura toujours besoin d’un chef blanc. #gastanvide”, commente Kamelancien passablement agacé sur le choix de la thématique dans l’un de ses derniers tweets en réaction à une déclaration du réalisateur de Taxi 5 avec le message : “Après Validé, ma nouvelle série sera sur @NetflixFR. Plus de 10 ans que je suis passionné par ce sport. La Cage sera la première série française dans le monde du MMA #2024”.

Kamelanc’ a souligné les “plus de 10 ans” de Gastambide dans son tweet, ce qui ne semble pas le convaincre. Ce n’est pas la première fois que l’auteur de Kaïra Shopping est pris à partie par un rappeur français, notamment depuis sa série “Validé”.

Le programme a été un succès en termes d’audience, cependant, quelques artistes comme Soso Maness et Booba ont exprimé des critiques très virulentes sur la crédibilité de la série.

Il se sert de la Music il se sert du MMA il se sert des quartiers il se sert des arabes des noirs depuis tant d’années.chapeau bas!ont sera toujours les derniers ont aura toujours besoin d’un chef blanc.#gastanvide pic.twitter.com/PjjjvC8m1y — kamelancien (@kamelancienvrai) July 5, 2023