Kamelancien s’en prend à Dylan Thiry, « C’est très gênant comme vidéo »

En plus de s’attirer les foudres de Booba, Dylan Thiry dégoute également l’ancien rappeur Kamelancien qui s’était déjà indigné du comportement de l’influenceur au mois d’avril et vient encore de pousser un coup de gueule suite au retour de ce dernier sur les réseaux après une période d’absence.

Depuis quelques semaines, Kamelancien a décidé d’apporter son soutien à Booba dans sa guerre contre les influvoleurs et de dénoncer à son tour les agissements représentables de certains d’entre eux. Après avoir déploré que des personnes peuvent donner de l’importance aux influenceurs et de demander aux internautes de se désabonner des profils, des gens comme Dylan Thiry en lui mettant en petit coup de pression au passage s’il le croise à Dubai, l’ex-rappeur est encore sorti du silence sur Twiter pour s’attaquer à l’ancien candidat de Koh Lanta.

Kamelancien choqué par Dylan Thiry !

Le 8 mai, Dylan Thiry a annoncé faire une pause sur Instagram, « il est temps pour moi de faire un break et de prendre soin de ma famille. Ce n’est pas un adieu, mais juste un au revoir ». Ensuite, il n’a posté aucune publication sur le réseau social pendant quelque temps avant de faire finalement son retour et de s’activer sur TikTok, de quoi faire réagir Kamelancien. « Je vous laisse juger par vous-même ! Regardez les commentaires, quand je vous dis que c’est la faute des gens… et on peut voire que pour exister, il est prêt à tout, c’est sur Tiktok qu’il va chercher ces prochaines victimes », a-t-il tweeté en affichant une vidéo de l’influenceur avec les commentaires des internautes qui le soutiennent.

« Après plusieurs semaines de repos sur les réseaux sociaux, me revoilà de retour plus fort que jamais. Comme on dit : ce qui ne te tue pas te rend plus fort. », a déclaré Dylan Thiry pour son retour sur les réseaux le 31 mai et Kamelancien a réagi à cette séquence avec un autre message en assurant que l’influenceur à un problème psychologiquement : « On à clairement à faire à un dingue ! On est d’accord ou non ? Par contre, arrête de parler de religion, arrête… il va t’arriver des bricoles, arrête de parler de religion. C’est très gênant comme vidéo, on sent qu’il est malade psychologiquement. ».

Pour conclure, Kamelancien a partagé un article de presse sur les influenceurs au plus mal tentent de se refaire sur TikTok, l’application est très populaire auprès des plus jeunes, mais cette venue n’est pas vraiment bien accueillie par le public alors le gouvernement vient de mettre en place une régularisation de ce statut afin d’évier les arnaques.

