L’avis tranché de Koba LaD sur Jul, « Il est.. »

Jul ne laisse personne indifférent dans le rap français ! Ses confrères du rap game, n’hésite jamais à dire ce qu’ils pensent réellement du phénomène marseillais comme l’a fait dernièrement Koba LaD dans une déclaration élogieuse envers l’interprète de Tchikita.

Jul est le meilleur selon Koba LaD !

À 33 ans, Jul a déjà marqué l’histoire de la musique en devenant le plus gros vendeur d’albums de l’histoire du rap en France, et le succès de son dernier album “C’est quand qu’il s’éteint ?” le prouve une fois de plus. Koba LaD a également connu une ascension fulgurante, tout comme “J”, avec sa notoriété grandissante.

Après sa sortie de prison, il s’est confié pour la première fois sur le rappeur marseillais avec qui il a déjà travaillé à deux reprises en 2021, sur sa mixtape “Cartel” pour le single “TCPLT” ainsi que sur la compilation “Le Classico Organisé” avec le morceau éponyme du projet en compagnie de PLK, SCH, Soso Maness et Gazo.

“Jul, c’est le meilleur, il n’y a rien à dire. Artistiquement parlant, même dans son comportement, il n’y a rien à dire… Ce qui me touche dans ses textes, c’est sa sincérité. Il est comme moi, c’est spontané”, a affirmé Koba LaD dans l’émission Clique en réponse à Mouloud Achour, témoignant ainsi tout son respect envers le travail de ce dernier.

Une déclaration très élogieuse qu’il a ensuite justifiée avec un exemple en disant que “ce n’est pas le genre de mec qui va faire un son et dans 2, 3 jours, il va revenir sur le son pour le modifier. Quand c’est posé, c’est posé et basta. Et ça, tu le sens directement”.

Des propos que Jul devrait apprécier, avec peut-être l’espoir de revoir les deux acolytes collaborer une troisième fois, pour le plus grand bonheur des fans.