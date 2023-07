Moha La Squale annonce sa remise en liberté

On a enfin des nouvelles de Moha La Squale ! Le rappeur français incarcéré depuis le mois de juin 2022 vient de sortir du silence sur ses réseaux pour informer le public de sa sortie de prison, en précisant qu’il est libérable depuis un mois, et fait passer un message à ses fans.

Moha La Squale est libre !

Un mandat d’arrêt a été émis il y a un peu plus d’un an contre Moha La Squale pour non-respect de son contrôle judiciaire dans une affaire d’accusation d’agression sexuelle, violences et séquestration suite à la plainte d’une jeune femme. Le rappeur français s’est retrouvé en détention provisoire le 1er juillet 2022, puis au mois de mars dernier, une source proche de l’affaire a affirmé dans la presse que l’accusation à son encontre a été requalifiée en viol. Depuis cette incarcération, aucune nouvelle du chanteur, son avocate n’a fait aucun commentaire sur l’avancement du dossier, ni sur la détention de son client.

Ce dimanche, alors qu’il n’est plus incarcéré, Moha La Squale a partagé sur ses réseaux une photo de lui, une cigarette à la bouche, avec un message pour révéler qu’il est libre depuis le 16 juin 2023, et a remercié ses fans tout en précisant faire son retour prochainement : “Libérable depuis le 16/06/2023. Merci pour tout la miff, merci pour tous les amours des îles, je vous aime tous, vous savez pas comment. Je vous dis à très bientôt.“.

Libérable depuis le 16/06/2023

Merci pour tout la miff, merci pour tous les amours des îles, je vous aime tous vous savez pas comment

Je vous dis à très bientôt. ❤️ pic.twitter.com/iwwHkD7iko — Moha La Squale (@LaSqualee) July 16, 2023