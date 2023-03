Moha La Squale : une triste nouvelle annoncée

Incarcéré depuis le mois de juin dernier, Moha La Squale fait face à des faits très graves ! Accusé de violences conjugales et d’agressions sexuelles de la part de plusieurs jeunes femmes, l’auteur de Bendero est sous le coup d’une accusation viol et vient encore d’être mis en examen.

Il y a un peu de 8 mois, la police a procédé à l’interpellation de Moha La Squale pour non-respect de son contrôle judiciaire. Le rappeur parisien de 28 ans qui a dévoilé au mois d’avril 2022 son dernier album de 15 titres en date intitulé « L’Apache » avant de se faire interpellé par les forces de l’ordre le 11 juin à la descente du Thalys est placé en détention provisoire dans l’attente de son procès. L’artiste n’a pas respecté les obligations de son contrôle judiciaire dans une affaire d’« agression sexuelle, violences et séquestration », cette semaine, il a encore été mis en examen par la justice mais pour une nouvelle qualification encore plus lourde, celle de viol selon des sources proches du dossier, une information confirmée par l’Agence France-Presse.

Moha La Squale accusé de viol !

L’avocate de Moha La Squale, Maître Elise Arfi affirme que son client conteste les accusations, « Les faits sont formellement contestés et ne sont d’ailleurs étayés par aucun élément matériel. ». L’une des présumées victimes, Youssra a partagé la vie de l’artiste en 2021 à Dubai, elle affirme avoir été frappée à plusieurs reprises par son ancien compagnon ou encore avoir subi des menaces avec un couteau, plus grave encore, elle s’est confiée sur un viol à Cannes. Sur internet, la jeune femme avait relayé un cliché d’elle le visage ensanglanté suite à des coups du rappeur lors d’un séjour à Amsterdam selon sa version des faits.

« Ma cliente est détruite par ces faits et attend du procès qu’enfin Moha La Squale puisse s’expliquer sur ce dont elle l’accuse, afin de pouvoir se reconstruire. » déclare Maître Alix Dominicé, l’avocate de Youssra dans un article du Monde sur cette affaire. Mis en examen depuis juin 2021 pour les faits de « violences par conjoint, agression sexuelle par conjoint, menaces de mort par conjoint et séquestrations » sur six jeunes femmes, Moha La Squale devra s’expliquer devant une cour d’assises si le chef d’accusation de viol est retenu par la justice et risque une lourde peine de prison.