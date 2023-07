Samuel Eto’o adresse un message touchant à Ninho

Ninho ne laisse personne indifférent, même les légendes du football comme Samuel Eto’o qui a tenu à adresser un message émouvant au rappeur français au sommet de sa carrière.

Numéro 1 du classement des albums les plus vendus en France depuis deux semaines avec “NI” dont le single “Eurostar” cartonne dans le Top Singles en France. D’origine congolaise, Ninho est également reconnu en Afrique comme le prouve la récente déclaration à son sujet de Samuel Eto’o lors d’une interview du rappeur dans l’émission Légendes Urbaines face à la journaliste Juliette Fievet.

Toujours en pleine promotion de son nouvel opus, Ninho était donc dernièrement de passage dans le programme Légendes Urbaines dans lequel il s’est exprimé sur divers sujets comme la conception du projet NI, de ses débuts dans la musique, de son père le chanteur congolais Serge Kiambukuta, de la ville de Paris, des valeurs de la famille, la conscience de l’argent, sa notoriété à l’international avant de recevoir quelques conseils de l’ancien buteur du FC Barcelone, Samuel Eto’o.

L’international camerounais quadruple vainqueur du ballon d’or africain est fan de Ninho a décidé de lui fait savoir en adressant un message en vidéo à l’auteur de Jefe au cours de cette émission. “Hello Ninho. Bravo pour ta carrière et l’impact que tu as sur la jeunesse du monde et celle de notre cher continent“, déclare l’actuel président de la Fédération camerounaise de football devant le sourire de NI tout heureux de voir les images de l’ancien champion d’Europe avec l’Inter Milan s’adresser à lui. “La discipline est la clé du succès. Je te souhaite une très belle carrière. Ça brille fort. Les diamants sont chez Édouard Nahum. J’ai été fan à la maison“ poursuit-il.

Ninho a apprécié cette déclaration et a remercié l’ancien joueur de football de son soutien, avant de recevoir également les éloges de Koffi Olomide qui n’a pas hésité à le nommer comme le plus grand chansonnier de notre époque et également assurer qu’il est un grand poète.

