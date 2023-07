Booba accuse Dinos d’avoir copié un de ses plus grands classiques

Booba vient de publier une vidéo compromettante contre Dinos afin de démonter que ce dernier s’est inspiré d’un des classiques de sa discographie.

Depuis le triomphe de Dinos à la cérémonie des Flammes dans la catégorie de l’album de l’année face à SDM avec son projet “Liens du 100”, Booba ne lâche plus le rappeur du 93 et s’indigne de sa victoire. Malgré les multiples critiques et provocations de l’ancien membre du groupe Lunatic, l’artiste du label SPKTAQLR ne réagit pas aux attaques, préférant rester silencieux pour éviter d’envenimer les tensions.

Dinos aurait plagié Booba !

Cette absence de réponse n’assagit par B2O qui lui poursuit ses investigations et n’en démord pas comme le prouve son récent tweet ayant comme but d’expliquer que Dinos l’a copié. C’est le titre “Les pleurs du mal” produit par BBP en 2018, extrait de l’album Imany que Kopp a mis en avant. “Il est où lui ?!” décrit le DUC en légende de son tweet qui retranscrit les similitudes avec son morceau “Temps Mort” paru en 2002.

“Chez nous, le ciel est terne comme une station de ligne 2” chante Dinos au début de la séquence, suivi des paroles de Booba, “Ma jeunesse a la couleur des trains RER C”. “Les hyènes ressentent la tumeur et moi, je suis d’humeur irakienne” poursuit l’artiste du 93 dans la suite de l’extrait qui enchaine avec le texte de B2O, “Les hyènes ressentent la tumeur et moi, je suis d’humeur palestinienne”.

La vidéo enchaine avec la comparaison entre, “désaccordés parce qu’on ne sait pas jouer du piano ou même du violoncelle. On n’a que notre art de rue comme Luciano” de Dinos et pour Booba, “Moi, je suis un rat comme Luciano. Degré de parano rare comme un noir qui joue du piano”. En conclusion, on entend les paroles “Capitol, Sony ou Def Jam. Comprenez mon style n’est pas leur esclave” du premier cité puis de Kopp, “Delabel, Sony ou Virgin. Comprenez, mon style n’a pas besoin de vigiles”.

Dinos n’a pas commenté la publication de Booba alors que les internautes tentent de l’interpeller sur le sujet afin d’obtenir une explication sur les références au titre “Temps Mort“.