Jul veut faire un concert exceptionnel au Stade de France

Jul peut-il remplir les 80 000 places du Stade France ? Après Gims, Booba et Soprano, un autre rappeur français rêve de se produire dans l’enceinte mythique où l’équipe de France de football a remporté sa première coupe du monde de football en 1998, le rappeur marseillais a évoqué cette possibilité qui devrait faire le bonheur de ses fans.

Suite au succès de ses deux derniers albums en date, “Coeur Blanc” et “C’est quand qu’il s’éteint”, Jul ne chôme pas et prépare déjà la suite pour concrétiser ses rêves. C’est à l’occasion du canal de diffusion de Soso Maness sur Instagram que l’interprète de Tchikita s’est confié sur ses prochains projets à venir. L’auteur du Zumba Cafew a profité du dernier outil mis en place sur le réseau social pour interagir en compagnie de sa communauté en relayant des contenus inédits en interaction avec ses fans et a invité son compère marseillais.

Lors de cette session créée à partir d’un immense canal privé avec ses abonnés, Soso Maness a amusé les internautes en conviant Redouane Bougheraba, RebeuDeter, PLK et Jul avec plusieurs séquences hilarantes qui ont fait le buzz sur la toile. C’est la déclaration de ce dernier cité qui a fait le plus de bruit, l’artiste de la ville phocéenne a avoué réfléchir à organiser un concert au Stade de France, “Mais je ne te mens pas, j’ai bien envie de faire le Stade de France aussi“, a-t-il confié.

“Bientôt j’annonce le Stade de France, j’ai rempli le Vél’ et Bercy” avait déjà déclaré en 2021 en musique Jul dans l’un de ses morceaux (FLow mitraillette). Après son concert au Vélodrome devant 60 000 personnes, il rêve donc désormais de réunir 80 000 fans à Paris au Stade de France.

🚨 JuL a annoncé vouloir faire le Stade de France ! Le remplira-t-il ? pic.twitter.com/4UMMj4q6x4 — RAPLUME (@raplume) July 29, 2023