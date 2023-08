La Fouine adresse un message fort à la jeunesse africaine

Dernièrement, lors d’un concert en Afrique, La Fouine a saisi l’occasion pour transmettre un message poignant à la jeunesse africaine.

Depuis plusieurs semaines, des centaines de migrants africains, y compris des femmes et des enfants, se retrouvent bloqués à la frontière entre la Libye et la Tunisie. Cette situation a suscité une réaction forte de Gims sur ses réseaux sociaux. Le rappeur parisien a décidé de s’exprimer publiquement à ce sujet. Prévu pour se produire à Djerba, en Tunisie, lors de l’Urban Music Fest le 11 août prochain, le leader de la Sexion D’Assaut a pris la décision d’annuler sa venue. Tout comme son compère Meugui, La Fouine n’est pas indifférence face à ce qui se passe actuellement en Afrique et a fait passer un message.

« Ne vous laissez pas manipuler… »

“Le message est clair, je suis allé au Rwanda, j’ai vu des jeunes Africains. Je suis venu ici, j’ai vu des jeunes Africains. Un message aux jeunes Africains, ne vous laissez pas manipuler par la politique. Vous devez être ensemble. Vous êtes l’avenir de l’Afrique. On compte sur vous pour être unis, pour vous aimer parce que vous êtes des frères. Voilà le message que j’ai à vous donner.”, s’est exprimé La Fouine de passage depuis quelques jours sur le continent africain pour des concerts et showcases en RDC et au Rwanda. Le rappeur de Trappes en aussi profité pour aller à la rencontre de la population locale.

“Le public de Bukavu m’a fait plaisir ce soir. C’était un public chaud. Il connaissait toutes les chansons par cœur. Ce sont des amateurs de rap français, des connaisseurs du rap français.”, a ajouté Laouni sur son concert à Bukavu lors du festival du Rap et Slam de la ville à l’occasion de la deuxième édition de l’année 2023.

Une fois de plus, la musique et les artistes montrent leur engagement envers des causes humanitaires et leur volonté de faire entendre leur voix pour défendre les droits des plus vulnérables. Espérons que cette prise de position contribuera à sensibiliser davantage de personnes et à apporter un soutien nécessaire à ces migrants en détresse.

