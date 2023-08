Booba démolit Jul, “Ce n’est pas le rap”

Booba dézingue le rap de Jul !

Booba ne mâche pas ses mots sur Jul en livrant son avis sans concession sur l’actuel meilleur vendeur de l’histoire du rap français qui enchaine les records de ventes ces dernières années et a même dépassé Johnny Hallyday au nombre de disques de platine en carrière.

Même s’il n’a aucune actualité musicale en ce moment et qu’il se fait rare en interview dans les médias français, Booba vient d’accorder un nouvel entretien avec au média Le Progrès dans laquelle il s’est confié sur divers sujets comme sa lutte contre les influenceurs fraudeurs, la bavure policière ayant causé la mort de Nahel ainsi que le rap français en donnant notamment son opinion sur le rappeur marseillais, Jul.

B2O n’aime pas la musique du Marseillais et le critique

Dans d’anciennes interviews, B2O avait souvent l’éloge du J et avait même évoqué une possible collaboration entre eux qu’ils n’ont jamais pu concrétiser, il s’était même déjà filmé en train de s’ambiancer sur le single JCVD ou encore affiché à faire le célèbre signe des deux mains pour former les lettres du nom de scène de l’interprète de Tchikita mais le DUC semble avoir changé d’avis vis-à-vis de son confrère rappeur avec des propos très critiques dans cet entretien avec le journal régional français.

“Non, je n’écoute pas, je n’aime pas trop.”, affirme Booba en assurant ne pas écouter la musique de Jul et ne pas l’apprécier avant de poursuivre en lui reprochant sa productivité et le niveau des textes de ses chansons, “Il est ultra-productif oui, il fait des chiffres, mais niveau texte… C’est souvent la même chose.“. Kopp constate ensuite que le Marseillais manque de prendre la parole pour exprimer une prise de position puis assure qu’il n’est pas intéressé pas son rap, “Il ne se prononce jamais sur rien, il ne dérange personne… Ce n’est pas le rap qui me parle.“.

Une déclaration qui ne devrait pas faire le bonheur de Jul pourtant habitué à recevoir les compliments et le respect des autres rappeurs français pour son travail, mais ne devrait pas l’affecter.