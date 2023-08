Bigflo et Oli : les exigences insolites du duo en festival

Les demandes invraisemblables de Bigflo et Oli !

Cet été, Bigflo et Oli enchaînent pas moins de 24 festivals ! À cette occasion, dans une interview, le duo de rappeurs toulousains s’est confié au média Le Matin sur leurs demandes aux organisateurs des différents événements, et elles sont pour le moins vraiment improbables.

“24 FESTIVALS, on est CHAUD ! Le 2ème photo, c’est la réponse de flo quand je lui demande quoi mettre en description”, ont commenté Bigflo et Oli en présentation les dates des concerts du groupe du mois de mai à septembre 2023 avec des passages dans toute la France ou encore en Belgique et en Suisse avant d’ajouter au sujet du festival de la ville Toulouse programmé du 1 au 3 septembre : “Il y a 1 an, on a créé notre festival à Toulouse le @rose.festival. Cette année ça repart ! Deuxième édition dans UN MOIS ! Il reste des pass 3 jours et des places pour le vendredi et le dimanche. 25.000 personnes par soir ! Ça va être encore plus énorme ! Ne tardez pas, ça va forcément être complet”.

Dans un entretien pour Le Matin lors du Paléo Festival, les deux rappeurs se sont confiés sur les requêtes qu’ils font aux organisateurs des festivals auxquels ils participent lorsque le journaliste a été interpellé par un montage photo de Diego Maradona affiché sur le mur de leur loge.

Une photo de Maradona et des cartes Pokémon exigés !

“Dans la liste des choses qu’on demande, il y a une photo de Maradona. Et là, je t’avoue qu’ils se sont chauffés” s’amuse à répondre Bigflo, “Comme on n’est pas très fun, on ne boit pas d’alcool, on ne fume pas, on ne demande rien de fou, on s’est permis de faire cette blague” précise Oli avant que son frère n’ajoute en rigolant, “Je demande toujours un paquet de Pokémon“.

Bigflo révèle même qu’il offre ensuite les cartes reçues à des fans, “S’ils se sont fait chier à faire tous ces photomontages marrants, c’est qu’ils se sentent impliqués et qu’ils nous aiment bien” poursuit-il. Des demandes assez invraisemblables des deux rappeurs, mais loin des extravagances de certaines stars internationales.

