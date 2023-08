Booba ridiculise le flop de Gims et Maes

Booba se moque du bide de Gims et Maes !

C’est reparti pour les clashs entre les poids lourds du rap français. Après une courte période d’apaisement, les hostilités viennent de reprendre entre Booba, Maes et Gims. Les deux derniers se sont rencontrés au Maroc en filmant la scène pour s’amuser de leur embrouille passée en commentant “Le DJ est bon“ ce qui n’a pas échappé à B2O, il a réagi pour leur signaler que leur collaboration n’a pas eu le succès escompté.

Il y a quelques jours, Booba a décidé relancer les attaques contre Maes en l’accusant une nouvelle fois d’infidélité en révélant une discussion privée du rappeur Servranais avec une jeune femme afin de fixer un rendez-vous dans un hôtel après un showcase. Le DUC vient d’en remettre une couche contre son rival en réaction à sa vidéo en compagnie de Gims au Maroc qu’il n’a pas apprécié et fait notamment référence au fait que son concert dans le pays Maghrébin programmé au mois de juin dernier a été annulé, ce qui avait fait le bonheur des deux compères ayant collaboré sur le single Malembé.

Le DUC démontre l’infidélité du rappeur de Sevran !

En effet, au mois de juin, Booba devait se produire au Maroc à Casablanca le 21 juin, mais l’événement a fait polémique en raison de certaines paroles du rappeur dans ses titres à l’encontre des Marocains. Maes a milité pour cette annulation en relayant une pétition contre Kopp, avant de jubiler à l’annonce de la déprogrammation, puis de le tacler en se rendant au Maroc pour un showcase, en déclarant que son rival ne pouvait s’y rendre. Gims, comme son compère, a exprimé sa satisfaction quant à la non-venue de B2O dans le pays où il réside, et sa dernière vidéo avec son acolyte au Maroc a agacé l’interprète de Boubli.

Booba a décidé de leur rappeler que la connexion sur le morceau Malembé paru en début d’année sur l’album Omerta n’a pas vraiment été un triomphe. Même si le clip dépasse les 6 millions de vues sur Youtube en 5 mois d’exploitation et 7 millions d’écoutes sur Spotify, le morceau produit par Young Bouba sorti au mois de mars n’a toujours pas atteint les 15 000 000 équivalents stream nécessaire pour obtenir la certification de single d’or, ce qui démontre l’échec de cette collaboration selon le DUC.

“Direction diamant, ah bas non c’est toujours pas OR“, rigole un internaute en commentaire de la vidéo de Gims et Maes au Maroc, une publication relayée par B2O avec la légende “Malembeeeyyyyy, Maes, t’as voulu nous faire porter le chapeau…. la vérité arrive #MJK“. Il a ensuite enchaîné avec les captures d’écran et une vidéo de la conversation privée du rappeur sevranais avec la jeune femme qu’il aurait rencontrée après un showcase, affirmant que les preuves compromettantes sont authentiques.

Des provocations auxquelles Maes ne devrait pas tarder à répliquer pour se défendre des accusations d’infidélité de Booba.

.@MaesOfficiel t’as voulu nous faire porter le chapeau!!! Pas de faux dossiers ici Georgey!… #MJK 🏴‍☠️ pic.twitter.com/gM359Ea3ot — Booba (@booba) August 15, 2023