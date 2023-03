Maes lance une pétition pour interdire Booba au Maroc

Maes est prêt à tout pour empêcher Booba de se produire au Maroc au point de lancer une pétition pour le stopper et demande le soutien à sa communauté !

La venue de B2O au Maroc semble compromise même s’il a tenu à rassurer ses fans cette semaine en assurant que les billets pour son concert à venir dans la ville de Casablanca se vendent très rapidement, la polémique à son encontre ne cesse de prendre de l’ampleur et fait le bonheur de son rival Sevranais.

La venue du Duc au Maroc de plus en plus compromise

Après l’appel au boycott du concert de Booba le 21 juin prochain à Casablanca la rumeur d’annulation de l’événement a commencé à circuler. Kopp a démenti cette semaine une possible déprogrammation face au scandale mais Maes continue d’essayer de l’enfoncer. En décembre Élie Yaffa s’était moqué de l’équipe de football des Lions de l’Atlas après l’élimination en demi-finale de la Coupe du Monde face à la France mais c’est pour une toute autre raison qu’une partie de la communauté Marocaine s’indigne de l’annonce de la venue de B2O en Afrique du Nord, ce sont les paroles de certains de ses titres qui sont mis en cause.

Kopp est vivement critiqué par les Marocains sur les réseaux pour ses textes dans plusieurs morceaux jugées irrespectueux envers les femmes maghrébines notamment en utilisant le terme « beurettes ». Un appel au boycott s’est mis en place sur Internet il y a quelques jours largement relayé par Maes. L’auteur d’Omerta souhaite nuire à son ancien compère et veux interdire ce concert, pour y arriver il vient même de poster sur Twitter le lien d’une pétition contre ce show à Casablanca afin de demander à ses fans de la signer. « Signez, partagez la #Pétition #InterditDuMaroc » demande l’artiste originaire de Sevran à ses abonnés.

Maes met tout en œuvre pour enfoncer Booba

« Pétition pour annuler le Concert de Booba prévu le 21/06/2023 à Casablanca ! » décrit le titre de cette pétition avec près de 1500 signatures pour le moment dont l’auteur déclare « Cette pétition sera transmise aux organisateurs du concert de Booba (21/06/2023 à Casa) ainsi qu’à toute autre société événementielle susceptible d’organiser des Shows au Maroc (tous genres confondus). En copie, les autorités marocaines compétentes ». Il explique les raisons pour lesquels Booba ne doit pas réaliser ce show et affirme vouloir dénoncer les chanteurs n’ayant pas de respect envers les Marocains.

Maes n’en a pas fini avec Booba et continue sur Instagram avec le relai dans sa story de plusieurs propos de ce dernier dans différentes chansons sujets aux critiques pour ses textes sur les religions, « ça sent pas bon » a-t-il ajouté contre le DUC sur le maintien de son concert au Maroc prévu le 21 juin prochain. En attendant cette date, la tension ne semble pas prête de retomber entre les deux rappeurs qui ne se lâchent plus.

