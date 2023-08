Booba se moque de Maeva Ghennam qui s’embrouille avec Aliexpress

Maeva Ghennam se retrouve une fois de plus dans une situation compliquée suite à un conflit avec AliExpress, et cela n’a pas échappé à Booba, qui a saisi l’occasion pour la critiquer davantage ! Visiblement agacée, l’influenceuse a réagi pour riposter contre B2O ainsi que le site chinois de commerce en ligne.

Maeva Ghennam veut poursuivre en justice Aliexpress, Booba l’affiche !

Dans sa croisade contre les “influvoleurs”, l’une des cibles favorites de Booba est Maeva Ghennam. Depuis plusieurs mois, il ne cesse de s’en prendre à la jeune femme, qui est impliquée dans diverses polémiques. Le rappeur français, exilé à Miami, l’a même menacée de mettre fin à sa carrière en déclarant : “Tu ne gagneras plus 1€, tu vas travailler.“. Cette menace avait été proférée en octobre dernier, après que Booba l’ait accusée d’avoir eu une liaison avec Maes, des allégations que ce dernier a formellement démenties par la suite.

Il y a quelques jours, Maeva Ghennam a présenté sur ses réseaux sociaux les derniers modèles qu’elle a acquis, conçus sur mesure pour elle. Ces images ont attiré l’attention d’AliExpress, connu pour proposer des contrefaçons, qui a prétendu que ces articles avaient été commandés sur leur plateforme. “Merci Maeva Ghennam de faire partie de nos fidèles clientes“, a même tweeté la société pour exprimer sa gratitude envers l’influenceuse pour cette publicité inattendue. Booba a partagé ce tweet pour démontrer que la candidate de télé-réalité continue ses pratiques douteuses en ligne et échappe aux sanctions des autorités visant les agissements frauduleux des influenceurs.

L’influenceuse menace B2O et le traite de blogueur !

“Maeva Ghennam, ils reprennent du service vu qu’il n’y a aucune sanction réelle, juste des injonctions bidon…“, a décrit Booba. Maeva Ghennam n’a pas tardé à répondre pour se défendre et réfuter les allégations d’AliExpress. Elle a annoncé son intention d’entamer des poursuites judiciaires à l’encontre du site chinois. “J’engage des poursuites contre AliExpress. J’ai compris ce qu’ils font. C’est le plus grand site de contrefaçon et ils cherchent à faire le buzz en utilisant mon nom, alors que c’est eux qui ont copié la robe d’une couturière renommée au Kosovo.”. Elle a également affirmé qu’elle n’est pas cliente de la plateforme appartenant au Groupe Alibaba et qu’ils utilisent son image à des fins promotionnelles. “Ils osent prétendre que je suis une cliente fidèle, alors que je n’ai jamais commandé sur ce site bourré de contrefaçons. Ils sont vraiment audacieux.”.

“Je vais leur montrer. Et cela aurait pu me causer des problèmes avec la DGCCRF, heureusement que j’ai toutes les preuves. Et Booba, tu n’es pas prêt non plus, harceleur ! Tu n’es plus un rappeur, mais un blogueur maudit, tu vas bien voir, vieux dégueulasse” avertit Maeva Ghennam, furieuse, en concluant sa déclaration. Cela a visiblement amusé Booba, qui a partagé le coup de gueule de l’influenceuse pour se moquer, en ajoutant en légende : “Maeva Ghennam, tu es vulgaire… ‘j’attaque AliExpress'” accompagné d’émojis “Riant Aux Larmes”.

“Ali Express, je sais pas… mais la langue française, c’est certain. C’est moche d’attaquer comme ça ! L’éducation nationale ou l’académie devrait faire quelque chose” a ajouté l’avocat de Booba amusé par les propos de Maeva Ghennam dans un message retweeté par le fondateur du 92i.

.@Maevaghennam1 ils reprennent du service vu qu’il n’y a aucune réelle sanction juste des injonctions de merde… pic.twitter.com/1nNuk6tvcO — Booba (@booba) August 18, 2023