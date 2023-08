Quand La Fouine révèle comment, il a fait fortune

Très discret musicalement depuis la parution de son album XXI en 2021, La Fouine peut se permettre de ne plus être très productif car il ne génère pas uniquement ses revenus de la musique, mais a investi à juste titre au début de sa carrière lui permettant désormais de profiter de sa passion sans avoir la pression des chiffres de ventes.

Depuis 2012, après les succès de ses premiers albums au début des années comme “Bourré au son”,”Aller-retour”, “Mes repères” ou encore “La Fouine vs Laouni“, La Fouine a quitté la France pour aller vivre aux États-Unis, tout d’abord à Miami puis à Las Vegas et demeure de moins en moins productif musicalement. Même s’il a connu une baisse au niveau des ventes de ses derniers albums, Laouni peut se permettre de ne plus être sorti des nouveaux morceaux pour assurer son train de vie d’artiste.

La Fouine a investi tout son argent dans l’immobilier

En effet, dans une ancienne interview il y a 7 ans, La Fouine avait révélé publiquement être millionnaire et ne plus avoir besoin dorénavant de rapper pour subvenir à ses besoins, pour le rappeur originaire de Trappes la musique aujourd’hui n’est plus qu’un “kiff”. C’est grace à des investissements dans l’immobilier judicieux lorsque sa carrière dans la musique à commencer à décoller que de nos jours la musique n’est plus essentielle pour assurer son train de vie. “Aujourd’hui, j’ai plus besoin de travailler. Toutes mes paies depuis le début de ma carrière, je les investissais”, avait-il confié au média Booska-P il y a quelques années.

Dès l’âge de 20 ans, Laouni a pensé à son avenir. “La première fois que j’ai eu un chèque, j’avais 20 ans. Je vivais dans un petit studio avec ma fille, j’avais touché un chèque de 50 000 euros en signant chez Sony, j’étais trop content. La première chose que j’ai fait, je suis parti à la banque, je les ai posés, j’ai fait un crédit.”, avait expliqué La Fouine sur cette époque où il commençait à passer en radio et travaillait également encore en tant qu’animateur, “À chaque fois que j’ai gagné de l’argent, j’ai acheté des biens immobiliers.”.

C’est finalement en 2009, après la parution de son troisième album “Mes repères” que La Fouine n’a plus eu besoin de travailler, il s’est mis à gagner assez d’argent avec ses investissements dans l’immobilier pour ne plus avoir à vendre des albums. Malgré cette réussite financière, Laouni poursuit sa passion pour la musique et a retrouvé son public cet été avec une tournée estivale, il a aussi récemment fêté un bel exploit dans sa carrière en ayant franchi le cap du million d’albums vendus dans sa carrière.