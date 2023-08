Booba réalise toujours d’impressionnantes performances hors normes

Les hommes mentent, mais pas les chiffres, Booba continue de marquer l’histoire du rap français ! Après 27 ans de carrière, à l’age de 46 ans, Élie Yaffa de son vrai nom prouve qu’il est toujours aussi populaire auprès des auditeurs avec des nouveaux exploits à son actif.

Ce n’est plus à démontrer, Booba est une légende du rap en France et il vient d’atteindre un nouveau seuil sur son compte Youtube. Le rappeur du 92i a dépassé les 4 millions d’abonnés, et ce n’est pas tout, il totalise désormais 2,5 milliards de visionnages avec 157 publications sur la plateforme d’hébergement de vidéos. Ce sont notamment le succès des clips “DKR” (116 millions de vues), “Validée” avec Benash (94 millions), “92I Veyron” (93 millions) et “Mona Lisa” avec JSX (92 millions) qui ont permis de franchir ce cap sur sa chaine personnelle. Une prouesse que l’auteur de Temps Mort a fièrement relayée dans une story.

Les chiffres de Booba toujours aussi impressionnants !

Un plus de cette bonne audience sur Youtube, Booba a aussi réalisé une grosse performance en termes de certifications. Même s’il est loin des records de certifications de Ninho, les ventes de ses albums sur trois décennies consécutives de l’ancien membre du label 45 Scientific lui ont permis de dérocher à chaque fois au minimum un disque de platine. “Le saviez-vous : Booba est le premier rappeur à avoir un disque de platine sur les trois décennies. 2000/2010/2020. Sachant qu’il y a que lui et Orelsan a réalisé cet exploit dans l’histoire du rap français.”, peut-on lire dans un tweet partagé par l’interprète de Scarface sur ce record via ses réseaux. Un exploit qu’il a été le premier à réussir avant qu’Orelsan n’en fasse de même.

En plus de Youtube, Booba reste apprécié des auditeurs de Spotify avec plus de 3,1 millions d’auditeurs mensuels sur l’application et un dernier single en date nommé “Signé” qui est proche des 5 millions d’écoutes.

Booba vient de dépasser les 2,5 milliards de vues sur youtube 🏴‍☠️

pic.twitter.com/peE3FG6Feb — ZERAP (@ZERAP_) August 24, 2023

Le saviez vous: Booba est le premier rappeur à avoir un disque de platine sur les 3 décennies. 2000/2010/2020 Sachant qu’il y a que lui et Orelsan a réalisé cet exploit dans l’histoire du rap fr et les dernières. pic.twitter.com/vI4nzxwYll — Azerty (@Azertyzerprt) August 22, 2023

–